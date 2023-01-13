快訊

經典賽／中華隊準備8旅外戰力 預測36人名單走向年輕化

林右昌若掌交部 學界、業界磨刀霍霍 綠大老揭3隱憂

國3南下苗栗大山段重大車禍！駕駛疑未繫安全帶彈出車外命危

MLB／藤浪晉太郎獲1年325萬美元合約 運動家第五高薪

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
運動家簽下藤浪晉太郎價碼出爐，是一年325萬美元。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團
運動家簽下藤浪晉太郎價碼出爐，是一年325萬美元。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

以入札制度挑戰大聯盟的藤浪晉太郎獲得運動家隊青睞，昨天傳出雙方達成簽約共識，今日價碼進一步出爐，是一年、325萬美元（約台幣9983萬元）合約，以是團隊現役第五高薪的球員，加上激勵獎金可達425萬美元。

根據「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，藤浪晉太郎和運動家簽下1年325萬美元合約，在下周體檢通過後即生效，藤浪將成為陣中第五高薪球員，目前運動家團隊薪資為2600萬美元；另外日本媒體報導，藤浪加上激勵獎金可達425萬美元。

藤浪晉太郎是2012年日職選秀會阪神虎隊第一指名選手，2013年升上一軍，過去10個球季合計57勝54敗11中繼、防禦率3.41，生涯前3季都有10勝紀錄，2015年投出14勝是代表作，最快球速100哩火球是招牌。

藤浪晉太郎宣布挑戰美職後吸引多家球隊關注，最終由運動家隊得標，約需支付85萬美元的入札金，藤浪獲得得年薪跟他去年年薪4900萬日圓（約台幣1152萬元）相比，成長約9倍。

運動家 阪神虎

延伸閱讀

MLB／重砲捕手桑契斯尚未簽約 傳巨人有意爭取

MLB／賈吉和3大咖游擊手身價驚人 合約總值逾台幣347億

MLB／李晨薰當「第一人」 18日舉辦加盟巨人記者會

MLB／老虎拉近全壘打牆 卡布雷拉心動：想多打幾年

相關新聞

MLB／藤浪晉太郎獲1年325萬美元合約 運動家第五高薪

以入札制度挑戰大聯盟的藤浪晉太郎獲得運動家隊青睞，昨天傳出雙方達成簽約共識，今日價碼進一步出爐，是一年、325萬美元（約...

MLB／李晨薰當「第一人」 18日舉辦加盟巨人記者會

「阿耀」李晨薰克服手肘韌帶重建手術，與美職巨人隊達成簽約共識，雙方預計18日在台灣舉辦加盟記者會，這將是巨人隊第一次「直...

MLB／重砲捕手桑契斯尚未簽約 傳巨人有意爭取

重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）去年被洋基交易至雙城，球季結束後也成為自由球員。桑契斯目前仍未找到新東家，不過根據大聯盟記者高梅茲（Hector Gomez）消息指出，巨人有意簽下他。

MLB／賈吉和3大咖游擊手身價驚人 合約總值逾台幣347億

雙城隊今天確認明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）6年2億美元合約，球團高層歡迎這位28歲好手回家，雙方合作關...

MiLB／同名同姓外型又相似 2名球員驗DNA確定非雙胞胎

美國有2個名字同為費格爾（Brady Feigl）的小聯盟棒球選手，他們不僅名字相同，外型還十分相似，身高同為193公分，甚至還給同一個醫生開刀，如此驚人的巧合，也讓他們去做DNA比對，確定兩人沒有血

MLB／老虎拉近全壘打牆 卡布雷拉心動：想多打幾年

美國職棒老虎隊主場「聯信球場」（Comerica Park）打算將中外野距離拉近、降低全壘打牆高度，這項對打者友善的決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。