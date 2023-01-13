MLB／藤浪晉太郎獲1年325萬美元合約 運動家第五高薪

以入札制度挑戰大聯盟的藤浪晉太郎獲得運動家隊青睞，昨天傳出雙方達成簽約共識，今日價碼進一步出爐，是一年、325萬美元（約台幣9983萬元）合約，以是團隊現役第五高薪的球員，加上激勵獎金可達425萬美元。

根據「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，藤浪晉太郎和運動家簽下1年325萬美元合約，在下周體檢通過後即生效，藤浪將成為陣中第五高薪球員，目前運動家團隊薪資為2600萬美元；另外日本媒體報導，藤浪加上激勵獎金可達425萬美元。

藤浪晉太郎是2012年日職選秀會阪神虎隊第一指名選手，2013年升上一軍，過去10個球季合計57勝54敗11中繼、防禦率3.41，生涯前3季都有10勝紀錄，2015年投出14勝是代表作，最快球速100哩火球是招牌。

藤浪晉太郎宣布挑戰美職後吸引多家球隊關注，最終由運動家隊得標，約需支付85萬美元的入札金，藤浪獲得得年薪跟他去年年薪4900萬日圓（約台幣1152萬元）相比，成長約9倍。