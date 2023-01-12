MLB／重砲捕手桑契斯尚未簽約 傳巨人有意爭取

重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）去年被洋基交易至雙城，球季結束後也成為自由球員。桑契斯目前仍未找到新東家，不過根據大聯盟記者高梅茲（Hector Gomez）消息指出，巨人有意簽下他。

桑契斯是洋基農場培養的大物，新人年僅花201打數就敲出20轟，在該年新人王票選排名第2。隔年他順利入選明星賽，單季累積33轟也拿到捕手銀棒獎。

儘管桑契斯長打能力驚人，但打擊率卻突然直線下滑，近5季有2季打擊率不足兩成。另外桑契斯的守備能力也受詬病，讓洋基做出將他交易至雙城的決定。

桑契斯去年在雙城出賽128場，419打數敲出16支全壘打，貢獻61分打點，打擊率僅2成05。雙城在休賽季與瓦茲奎茲（Christian Vazquez）簽下3年3000萬美元的合約，被視為放棄桑契斯。

高梅茲今日透露，巨人有意桑契斯。巨人上季捕手卡薩利（Curt Casali）、納普（Andrew Knapp）陸續被其他隊簽走，近日又將威恩斯（Austin Wynns）放進讓渡名單，目前陣中只剩巴特（Joey Bart）一名捕手，所以確實有網羅捕手的需求。