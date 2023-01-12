MLB／賈吉和3大咖游擊手身價驚人 合約總值逾台幣347億

雙城隊今天確認明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）6年2億美元合約，球團高層歡迎這位28歲好手回家，雙方合作關係至少延續到2028年；大聯盟去年季後至今的自由球員（FA）市場大咖球員，未來動向都已確定，柯瑞亞這份新約總值排名第4，也是史上第31份達2億美元的肥約。

洋基隊「法官」賈吉是這次FA市場最大贏家，獲簽9年3.6億萬美元合約，成為史上FA最驚人紀錄，平均年薪達4千萬美元也是史上野手最高。

合約總值排名第2到第4都是游擊手，依序是費城人隊透納（Trea Turner）11年3億美元、教士隊波賈茲（Xander Bogaerts）11年2.8億美元、柯瑞亞，至於投手最高身價是遊騎兵隊狄葛隆（Jacob deGrom），以5年1.85億美元加盟。

各隊在這次FA市場已經砸下超過33億6335萬美元，單看平均年薪，大都會隊韋蘭德（Justin Verlander）超過4333萬美元最高（2年合約超過8666萬美元），也和隊友薛則（Max Scherzer）並列大聯盟本季最高薪球員，再來就是賈吉。

大聯盟球團錢鬥愈來愈凶，光是這次FA市場超過2億美元合約的4名重量級野手，合約總長度就達37年，總值更達11.4億美元，換算台幣達347億445萬。