MLB／李晨薰當「第一人」 18日舉辦加盟巨人記者會

「阿耀」李晨薰克服手肘韌帶重建手術，與美職巨人隊達成簽約共識，雙方預計18日在台灣舉辦加盟記者會，這將是巨人隊第一次「直接」簽下台灣球員。

李晨薰三級棒球時期就已經是球探關注的「大物」級投手，只不過平鎮高中時期因韌帶撕裂傷而赴美治療，在2019年進行韌帶重建手術，畢業後升上國立體育大學繼續磨練。

去年U23世界盃李晨薰再次證明自己的身手，預賽對委內瑞拉隊先發2局、失1分，對墨西哥隊投出傷癒後最多的5局，也僅被敲出3支安打、丟掉1分，這兩場比賽最快球速也來到154公里，為自己博得一張旅美機票。

據傳，巨人隊給予李晨薫的簽約金為65萬美元，詳細數字就看18日的記者會上是否揭曉，預計邀請李晨薫從平鎮高中到國立體大時期的恩師及貴人，一同見證。

巨人隊過去曾有譚信民、張進德、鄧愷威、黃暐傑等台將效力，後三者旅美起點都非巨人隊，譚信民則是以日本太平洋俱樂部獅子隊研究生身分到巨人隊小聯盟出賽，李晨薰將是第一位巨人隊直接簽下的台將。