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MiLB／同名同姓外型又相似 2名球員驗DNA確定非雙胞胎

聯合新聞網／ 綜合報導
兩位同名同姓費格爾小聯盟選手，外型神似，但經鑑定沒有血緣關係。 擷圖自推特
兩位同名同姓費格爾小聯盟選手，外型神似，但經鑑定沒有血緣關係。 擷圖自推特

美國有2個名字同為費格爾（Brady Feigl）的小聯盟棒球選手，他們不僅名字相同，外型還十分相似，身高同為193公分，甚至還給同一個醫生開刀，如此驚人的巧合，也讓他們去做DNA比對，確定兩人沒有血緣關係。

根據外媒報導，這2名費格爾分別為32歲和27歲。2015年27歲的費格爾首度意識到對方的存在，他表示，「當時我進行完手術約半年，教練突然接到醫生的電話，要我明天去動手術，我才發現另一個費格爾存在。」

另一起事件發生在2017年，密蘇里大學棒球隊在推特標註27歲費格爾，卻標成32歲費格爾。此起事件當時在網路引發熱議，許多人都認為2人是失散多年的兄弟。

由於2人實在太多巧合，最後終於去進行DNA檢測，結果確定2人毫無血緣關係。32歲的費格爾接受外媒訪問時說，「某種程度上我們仍是兄弟，永遠都是Brady Feigl。」

手術 DNA 美國

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