MLB／老虎拉近全壘打牆 卡布雷拉心動：想多打幾年

美國職棒老虎隊主場「聯信球場」（Comerica Park）打算將中外野距離拉近、降低全壘打牆高度，這項對打者友善的決定，令今年宣布最後一季的老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）有些心動，「我想再多打幾年了。」

老虎隊今天宣布，中外野的全壘打牆距離將從現有的422呎降低到412呎，另外中外野及右外野全壘打牆高度都將從8.5呎下降到7呎，中右外野則是13呎下降到7呎；另外左外野雖不變，但實際距離經檢測後為342呎，不是原本標示的345呎。

We’re adjusting @ComericaPark’s outfield dimensions and lowering wall heights in key areas prior to Opening Day 2023. — Detroit Tigers (@tigers) 2023年1月11日

老虎隊解釋，改造原因是要讓擊出深遠飛球的打者能夠有所回報，而降低的全壘打牆也有助於外野手上演沒收全壘打的美技守備。老虎隊去年團隊110轟，在大聯盟排名墊底。

看到老虎隊宣布的的這項改變，卡布雷拉在留言區開心回覆：「現在我想要再多打幾年了。」附上一堆大笑符號。卡布雷拉生涯有20個球季有15季貢獻給老虎隊，生涯敲了507轟，如果這項改變來得早，或許這數字還能更漂亮，不過他已經宣告2023年是他的最後一季。

雖然有所改變，但聯信球場的中外野距離，依舊是大聯盟第二遠的球場，僅次於洛磯隊主場的415呎，而大聯盟球場中外野平均距離為402呎。