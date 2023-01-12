MLB／從1500萬美元變成100萬 42歲克魯茲加盟教士拚冠

大聯盟42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）今天找到新東家，確定和教士隊簽下1年100萬美元合約，邁入生涯第19個球季，希望有機會抱回首座世界大賽冠軍。

克魯茲2005年從釀酒人隊起步，生涯歷經遊騎兵、金鶯、水手、雙城、光芒、國民，合計出賽2006場繳出打擊率2成74、全壘打459支、打點1302分的成績，教士將是第8支加盟的球隊。

老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）目前507轟，大聯盟現役球員排名第1，克魯茲459轟居次，接著是洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）378轟。

克魯茲（目前42歲195天）從教士延續生涯，新球季最大目標是爭取先發DH（指定打擊），也將成為現役最老打者、第2老的球員，只落後海盜隊投手希爾（Rich Hill），這位資深左投同樣42歲、大了112天。

克魯茲去年在國民年薪1200萬美元，一共出賽124場，打擊率2成34、全壘打10支、打點64分，國民未執行合約選擇權，再花300萬美元買斷。