快訊

限定5天、明起手刀領新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路

飯桌本是權力場 替「輔大陳若儀」上一堂流水席政治學

蘇花公路大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次「宜蘭－花蓮」區間車疏運

MLB／從1500萬美元變成100萬 42歲克魯茲加盟教士拚冠

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大聯盟42歲老將克魯茲今天找到新東家，確定和教士隊簽下1年100萬美元合約。 美聯社
大聯盟42歲老將克魯茲今天找到新東家，確定和教士隊簽下1年100萬美元合約。 美聯社

大聯盟42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）今天找到新東家，確定和教士隊簽下1年100萬美元合約，邁入生涯第19個球季，希望有機會抱回首座世界大賽冠軍。

克魯茲2005年從釀酒人隊起步，生涯歷經遊騎兵、金鶯、水手、雙城、光芒、國民，合計出賽2006場繳出打擊率2成74、全壘打459支、打點1302分的成績，教士將是第8支加盟的球隊。

老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）目前507轟，大聯盟現役球員排名第1，克魯茲459轟居次，接著是洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）378轟。

克魯茲（目前42歲195天）從教士延續生涯，新球季最大目標是爭取先發DH（指定打擊），也將成為現役最老打者、第2老的球員，只落後海盜隊投手希爾（Rich Hill），這位資深左投同樣42歲、大了112天。

克魯茲去年在國民年薪1200萬美元，一共出賽124場，打擊率2成34、全壘打10支、打點64分，國民未執行合約選擇權，再花300萬美元買斷。

克魯茲 國民 教士

延伸閱讀

經典賽／荷蘭公布14名參賽球員 波賈茲等9名MLB好手在內

MLB／「宇宙教士」再想贏也不會搶包爾 美媒讚明智

耶誕夜沒有一家團圓 貝克漢婆媳戰爭進入新階段？

打槍拿錢不辦事？貝克漢攜幼子現身世足冠軍賽！

相關新聞

MLB／峰迴路轉沒續集 柯瑞亞回歸雙城：我膝蓋沒傷

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）體檢終於通過，他在成為自由球員後簽約過程峰迴路轉，繞了一大圈還是回到雙城隊...

MLB／藤浪晉太郎加盟運動家 開幕戰就可能碰到大谷翔平

去年在美聯排名墊底的運動家隊，決定對28歲日本右投藤浪晉太郎出手，確定簽下1年合約，通過體檢就可正式公布。

MLB／從1500萬美元變成100萬 42歲克魯茲加盟教士拚冠

大聯盟42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）今天找到新東家，確定和教士隊簽下1年100萬美元合約，邁入生涯第19個球...

MLB／沒簽下柯瑞亞的錢何處花？傳大都會有意前美聯救援王

大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）休賽季大灑幣，今日確定與柯瑞亞簽約破局後，球隊也將目光轉向投手，傳出有意簽下去年效力洋基的左投布里頓（Zack Britton）。 據《紐約郵報》資深記

MLB／離協商截止日只剩4天！ 傳運動家有意藤浪晉太郎

日職阪神火球男藤浪晉太郎決定以入札制度挑戰大聯盟，離協商期僅剩4天，仍未確定新東家。不過根據日媒報導，運動家成為爭取藤浪的黑馬，將與響尾蛇、紅襪、巨人競爭。 15日上午8時是協商最後期限，日媒《

MLB／「故事哥」動刀恐休半年 紅襪游擊破洞該考慮張育成？

紅襪總管布倫（Chaim Bloom）今日宣布，明星內野手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）確定接受手術，將缺席4至6個月。 布倫透露，史托瑞在耶誕節前出現肘部疼痛感，因此決定動刀。醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。