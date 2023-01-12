MLB／峰迴路轉沒續集 柯瑞亞回歸雙城：我膝蓋沒傷

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）體檢終於通過，他在成為自由球員後簽約過程峰迴路轉，繞了一大圈還是回到雙城隊懷抱，今天在記者會上華麗亮相，對於外界討論最多的傷勢問題，柯瑞亞說：「我的膝蓋沒有受傷。」

柯瑞亞去年季後跳脫合約，最先由巨人隊開出13年3.5億美元合約，加盟記者會卻臨時喊卡，反殺出大都會隊以12年3.15億美元得標，但最終兩隊都因同樣的右膝傷勢收手，最終雙城隊開出6年2億美元的合約歡迎柯瑞亞「回家」。

昨天國外媒體紛紛報導此事，不過今日體檢通過後，柯瑞亞才正式重新加盟，他在記者會上坦言，過去幾周發展令他震驚，情緒如同坐雲霄飛車，「有些醫生說沒事，有些醫生說不太妙，但自從我開刀後，我從未錯過一場比賽，我的膝蓋也不需要治療，它從未受傷。」

波拉斯(右)真的厲害，今夏等於是幫柯瑞亞(左)談了3次大約！ 美聯社

經紀人波拉斯（Scott Boras）指出，有些球團不懂得如何去解析柯瑞亞的體檢報告，在跟大都會隊談約觸礁後，有5、6支球隊展開接觸，但最傾向的仍是雙城隊，「這是他熟悉的工作環境，雙城隊對柯瑞亞的領導能力也很了解，他們應該會想留他超過6年。」

柯瑞亞與雙城合約為6年2億美元，另有4年有條件續約選擇權，只要前一年打席數達設定門檻（依序為575、550、525、502打席）就可自動續約，最高可達10年2.7億美元。

雖然外界認為雙城隊是柯瑞亞的第三志願，但雙城營運總管德里克（Derek Falvey）透露，早在柯瑞亞收到巨人隊報價時，雙方就有過一場深聊，他也因此相信柯瑞亞的心仍在明尼蘇達，才會在有機會的時候開出隊史最大約留人。