快訊

限定5天、明起手刀領新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路

飯桌本是權力場 替「輔大陳若儀」上一堂流水席政治學

蘇花公路大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次「宜蘭－花蓮」區間車疏運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／峰迴路轉沒續集 柯瑞亞回歸雙城：我膝蓋沒傷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
繞了一大圈後，柯瑞亞還是重回雙城懷抱。 美聯社
繞了一大圈後，柯瑞亞還是重回雙城懷抱。 美聯社

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）體檢終於通過，他在成為自由球員後簽約過程峰迴路轉，繞了一大圈還是回到雙城隊懷抱，今天在記者會上華麗亮相，對於外界討論最多的傷勢問題，柯瑞亞說：「我的膝蓋沒有受傷。」

柯瑞亞去年季後跳脫合約，最先由巨人隊開出13年3.5億美元合約，加盟記者會卻臨時喊卡，反殺出大都會隊以12年3.15億美元得標，但最終兩隊都因同樣的右膝傷勢收手，最終雙城隊開出6年2億美元的合約歡迎柯瑞亞「回家」。

昨天國外媒體紛紛報導此事，不過今日體檢通過後，柯瑞亞才正式重新加盟，他在記者會上坦言，過去幾周發展令他震驚，情緒如同坐雲霄飛車，「有些醫生說沒事，有些醫生說不太妙，但自從我開刀後，我從未錯過一場比賽，我的膝蓋也不需要治療，它從未受傷。」

波拉斯(右)真的厲害，今夏等於是幫柯瑞亞(左)談了3次大約！ 美聯社
波拉斯(右)真的厲害，今夏等於是幫柯瑞亞(左)談了3次大約！ 美聯社

經紀人波拉斯（Scott Boras）指出，有些球團不懂得如何去解析柯瑞亞的體檢報告，在跟大都會隊談約觸礁後，有5、6支球隊展開接觸，但最傾向的仍是雙城隊，「這是他熟悉的工作環境，雙城隊對柯瑞亞的領導能力也很了解，他們應該會想留他超過6年。」

柯瑞亞與雙城合約為6年2億美元，另有4年有條件續約選擇權，只要前一年打席數達設定門檻（依序為575、550、525、502打席）就可自動續約，最高可達10年2.7億美元。

雖然外界認為雙城隊是柯瑞亞的第三志願，但雙城營運總管德里克（Derek Falvey）透露，早在柯瑞亞收到巨人隊報價時，雙方就有過一場深聊，他也因此相信柯瑞亞的心仍在明尼蘇達，才會在有機會的時候開出隊史最大約留人。

柯瑞亞 雙城 大都會

延伸閱讀

MLB／沒簽下柯瑞亞的錢何處花？傳大都會有意前美聯救援王

MLB／3億變2億美元 柯瑞亞重返雙城改簽6+4年約是雙贏

MLB／體檢卡關和大都會談不攏 柯瑞亞6年2億美元續留雙城

MLB／不想簽了…大都會想放棄柯瑞亞 老闆按讚耐人尋味

相關新聞

MLB／峰迴路轉沒續集 柯瑞亞回歸雙城：我膝蓋沒傷

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）體檢終於通過，他在成為自由球員後簽約過程峰迴路轉，繞了一大圈還是回到雙城隊...

MLB／藤浪晉太郎加盟運動家 開幕戰就可能碰到大谷翔平

去年在美聯排名墊底的運動家隊，決定對28歲日本右投藤浪晉太郎出手，確定簽下1年合約，通過體檢就可正式公布。

MLB／從1500萬美元變成100萬 42歲克魯茲加盟教士拚冠

大聯盟42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）今天找到新東家，確定和教士隊簽下1年100萬美元合約，邁入生涯第19個球...

MLB／沒簽下柯瑞亞的錢何處花？傳大都會有意前美聯救援王

大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）休賽季大灑幣，今日確定與柯瑞亞簽約破局後，球隊也將目光轉向投手，傳出有意簽下去年效力洋基的左投布里頓（Zack Britton）。 據《紐約郵報》資深記

MLB／離協商截止日只剩4天！ 傳運動家有意藤浪晉太郎

日職阪神火球男藤浪晉太郎決定以入札制度挑戰大聯盟，離協商期僅剩4天，仍未確定新東家。不過根據日媒報導，運動家成為爭取藤浪的黑馬，將與響尾蛇、紅襪、巨人競爭。 15日上午8時是協商最後期限，日媒《

MLB／「故事哥」動刀恐休半年 紅襪游擊破洞該考慮張育成？

紅襪總管布倫（Chaim Bloom）今日宣布，明星內野手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）確定接受手術，將缺席4至6個月。 布倫透露，史托瑞在耶誕節前出現肘部疼痛感，因此決定動刀。醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。