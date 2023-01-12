MLB／藤浪晉太郎加盟運動家 開幕戰就可能碰到大谷翔平

去年在美聯排名墊底的運動家隊，決定對28歲日本右投藤浪晉太郎出手，確定簽下1年合約，通過體檢就可正式公布。

藤浪晉太郎是2012年日職選秀會阪神虎隊第一指名選手，2013年升上一軍，過去10個球季合計57勝54敗11中繼、防禦率3.41，生涯前3季都有10勝紀錄，2015年投出14勝是代表作。

藤浪晉太郎透過入札制挑戰大聯盟，傳出多支球隊有興趣，運動家今天確定簽人，未來定位將是先發投手，預料將可進入3月31日開季名單。

運動家去年戰績60勝102敗在美聯墊底，落後同區榜首太空人隊達46場勝差，團隊防禦率4.52也是美聯倒數第3，只贏紅襪、皇家隊，新球季補強先發投手成為重點。

藤浪晉太郎日職生涯出賽189場，其中154場先發，在994.1局一共飆出1011次三振，但也投出459次保送；他是2017年世界棒球經典賽日本隊國手，唯一出賽是首輪對戰中國大陸，以後援身分投兩局未失分、三振4名打者。

藤浪晉太郎最快球速100英里，搭配指叉球、滑球，過去最大問題是控球，今年進入運動家先發輪值後，應是排在第4、5號投手；他在日職生涯一直被和日本火腿大谷翔平做比較，未來兩人同在美聯西區，碰面機會應該不少。

大聯盟同區球隊本季對戰13場，運動家3月31日開幕戰的對手正是運動家。