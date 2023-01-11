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MLB／沒簽下柯瑞亞的錢何處花？傳大都會有意前美聯救援王

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會有意簽下前救援王布里頓。 美聯社
大都會有意簽下前救援王布里頓。 美聯社

大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）休賽季大灑幣，今日確定與柯瑞亞簽約破局後，球隊也將目光轉向投手，傳出有意簽下去年效力洋基的左投布里頓（Zack Britton）。

據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導指出，大都會是目前最想簽下布里頓的球隊。他同時也指出人和讓大都會佔優勢，因布里頓與總教練蕭瓦特（Buck Showalter）過去曾在金鶯共事，也和大都會新任投手教練奇蒂（Dom Chiti）相當親近。

布里頓2011至2018賽季效力於金鶯，曾在2016年以47次救援成功拿下美聯救援王，該年防禦率0.54更打破投手最低防禦率紀錄（至少50局）。

布里頓2018年季中被交易至洋基後，仍維持不俗身手，並獲得大合約，不過布前年受傷勢影響只出賽22場，最後也決定開TJ手術。去年球季末完成復出，僅出賽3場就又受傷報銷，球季結束後也成為自由球員。

大都會 洋基

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