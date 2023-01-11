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MLB／離協商截止日只剩4天！ 傳運動家有意藤浪晉太郎

聯合新聞網／ 綜合報導
根據日媒報導，運動家成為爭取藤浪的黑馬，將與響尾蛇、紅襪、巨人競爭。 歐新社
根據日媒報導，運動家成為爭取藤浪的黑馬，將與響尾蛇、紅襪、巨人競爭。 歐新社

日職阪神火球男藤浪晉太郎決定以入札制度挑戰大聯盟，離協商期僅剩4天，仍未確定新東家。不過根據日媒報導，運動家成為爭取藤浪的黑馬，將與響尾蛇、紅襪、巨人競爭。

15日上午8時是協商最後期限。日媒《日刊體育》今日報導，藤浪本人已前往日本，據球團相關人士透露，由於運動家隊先發不足，所以有意爭取藤浪加盟，也準備提出大聯盟合約。

該報導也分析運動家投手戰力相當不足，目前先發投手只有厄文（Cole Irvin）、布萊克柏恩（Paul Blackburn）、卡普里利安（James Kaprielian）較穩定，若藤浪順利加盟，不僅能擔任後援投手，還有機會搶下4、5號先發投手的位置。

儘管藤浪的經紀人為「吸血鬼」波拉斯，但外界仍不看好他能拿下大合約，先前更有日媒預測他只能拿下小聯盟約。在響尾蛇、紅襪及巨人皆積極補強牛棚後，如今運動家成為藤浪最有可能的落腳處。若藤浪未在15日前達成協議，下季將重返日職阪神隊。

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