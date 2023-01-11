經典賽／集訓就要來？ 大谷翔平、達比修有都有意提前報到

備戰3月開打的世界棒球經典賽（WBC），日本武士隊預計2月17日開始在宮崎展開強化集訓，剛好卡到大聯盟開訓時間，不過根據日本媒體報導，達比修有主動表達有意參與集訓，大谷翔平、鈴木誠也也都有意願。

大聯盟春訓投捕報到日多半落在2月上旬，不過日本隊為了經典賽，2月17日到27日將先到宮崎集訓，原本計畫是大聯盟所屬球員，3月9日開打前的官辦熱身賽階段加入即可。

然而根據今天「日刊體育」報導，教士隊的達比修有因為離開日本球界10年以上，對很多年輕球員還不熟悉，因此希望能夠在開打前3周左右就一起行動、培養熟悉度。

栗山英樹在宣布日本隊12人先行發表名單時，已揭曉達比修有、大谷翔平、鈴木誠也都在其中，也期望他們能從集訓就會合，特別期待達比修有能夠傳承技術、經驗給年輕球員，「他本人也有很高意願。」

報導中也指出，大谷翔平、鈴木誠也都有意願在集訓階段加入，鈴木預計在2月上旬與小熊隊會合後開始調整，之後再返國加入日本隊集訓，另外吉田正尚因第一年赴美，訓練時間仍無法確定。

至於大谷翔平，根據「Full Count」報導，栗山英樹表示，確實有希望他們加入集訓，但目前還沒有定論，大谷參與的時間仍在溝通中，天使隊也表示：「確定具體方案後會再向外界說明。」