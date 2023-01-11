MLB／「故事哥」動刀恐休半年 紅襪游擊破洞該考慮張育成？

紅襪總管布倫（Chaim Bloom）今日宣布，明星內野手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）確定接受手術，將缺席4至6個月。

布倫透露，史托瑞在耶誕節前出現肘部疼痛感，因此決定動刀。醫生在史托瑞的右尺側副韌帶裝了內部支架，與典型的TJ韌帶置換手術不同，只需休養4至6個月。

紅襪休賽季失去波賈茲（Xander Bogaerts），原本預計由史托瑞重回游擊防區，二壘防區交由阿洛尤（Christian Arroyo）鎮守，如今卻陷入無人可用的困境。對此布倫表示，「希望能增加球員，這件事讓我們需進一步鞏固陣容」。他也坦言曾考慮過找柯瑞亞(Carlos Correa)救火，但雙城昨日積極洽談後，已傳出在今日以6年2億美元簽回。

史托瑞上季出賽94場，繳出16轟、66分打點，打擊率2成38的成績單。目前最有可能接替的人選是赫南德茲（Enrique Hernandez），不過他這2季只守過18場游擊。目前自由市場的球員也所剩不多，只剩安德魯斯（Elvis Andrus）、小鷹俠（José Iglesias）、張育成等人仍待價而沽。