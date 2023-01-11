MLB／3億變2億美元 柯瑞亞重返雙城改簽6+4年約是雙贏

柯瑞亞（Carlos Correa）簽約戲碼終於有望落幕？根據大聯盟官網報導，在歷經巨人、大都會隊簽約受阻後，柯瑞亞最終又穿回雙城隊球衣，不過這次是6年、2億美元（約新台幣60億）合約，但還是要等體檢通過才算數。

柯瑞亞季末跳脫雙城隊合約投入自由市場，最初巨人隊開出13年3.5億美元（約新台幣106億）合約，但體檢後對柯瑞亞的右腿傷勢有疑慮，柯瑞亞又收到大都會隊12年3.15億美元（約新台幣96億）的報價，但因同樣傷勢疑慮，還是沒完成簽約。

今天再傳出柯瑞亞有望回到母隊，雖然合約價碼跟之前天價大約有落差，仍創下雙城隊史記錄，另外還有4年有限制的選擇權，合約總值最高可以再增加7000萬美元，來到10年2.7億美元（約新台幣82億）。

雖然保障收入變少，不過根據ESPN報導，柯瑞亞的平均年薪變高，來到3330萬美元，排名史上第12，如果10年合約走完，平均年薪則是2700萬美元，這是一筆雙贏合約，柯瑞亞能夠獲得保障，而雙城隊獲得一名明星球員，受傷無法出賽的損失也較低。

雙城隊史過去破億美元合約只有3次，分別是開給鐵捕茂爾（Joe Mauer）一筆8年1.84億美元的延長合約，2021年巴克斯頓（Byron Buxton）簽下的1億美元合約，以及去年與柯瑞亞簽下的3年1.05億美元合約，只不過柯瑞亞第一個球季後就跳脫。