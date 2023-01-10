MLB／柯瑞亞與大都會合約續延宕 雙城積極談判想簽回

自由市場頂尖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）日前與大都會談妥一紙大約，沒想到因體檢有疑慮，遲遲還沒有正式簽約，而現在傳出母隊雙城正加速介入談判，希望能夠簽回柯瑞亞。

柯瑞亞在季末跳脫合約投入自由市場，原本巨人有興趣網羅，並且開出13年3.5億美元（約新台幣106億），不過體檢後對柯瑞亞的右腿傷勢有疑慮，因此告吹。隨後柯瑞亞又收到大都會約定12年3.15億美元（約新台幣96億）的報價，但因為同樣的傷勢疑慮，雙方一直還沒簽約。

根據美媒報導，柯瑞亞和大都會還在溝通合約細節，如一些傷病保護措施或因傷降低球團損失的條款，雙方雖尚未破局，但文中稱大都會高層已經「越來越沮喪」。這時老東家雙城又接洽柯瑞亞團隊重啟談判，過去雙城曾開出10年2.85億美元（約新台幣86億），雖低於大都會，但眼看簽約陷入僵局，柯瑞亞是否會重返老東家懷抱仍值得觀察。