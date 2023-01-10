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MLB／官網預測未來名人堂球員 「大谷前無古人無人可比」

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平投打二刀流好表現被讚譽「前無古人無人可比」。 美聯社
大谷翔平投打二刀流好表現被讚譽「前無古人無人可比」。 美聯社

大聯盟官網日前發出專欄，預測現役有望進入名人堂的球員，其中上屆美聯MVP之爭的兩位大物，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和日籍二刀流球星大谷翔平，被單獨拿出討論，文中更指出大谷翔平「前無古人無人可比」。

大聯盟記者彼得耶洛（Mike Petriello）利用WAR值（勝場貢獻值），預測出約40位現役球員未來有機會入選名人堂。首先選出5位「毫無疑問的傳奇」分別是三屆MVP楚奧特（Mike Trout）、防禦率勝投雙冠老將韋蘭德（Justin Verlander）、道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）、三屆塞揚的薛則（Max Scherzer）以及老虎重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

另外上屆在美聯MVP競爭激烈的大谷和賈吉則被分開出來討論，彼得耶洛認為大谷翔平現在二刀流的紀錄，是連「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）都無法達到的。即使曾動過TJ手術，但他2018年獲得年度最佳新人、2021年美聯MVP、2022年除了在MVP中獲得第二名外還在塞揚中得第四名。相信只要打得夠久和維持水準，就能建立屬於自己的「二刀流傳奇」，因根本沒有前例可參考。

至於賈吉一登上大聯盟就大放異彩，在2017年獲選年度最佳新秀，那時就已經有8.7的WAR值，去年更是打出生涯年，無論是美聯新紀錄的62轟、或是11.4的WAR值，都寫下史詩紀錄，不過值得注意的是，賈吉目前已經31歲，並且過去曾有傷痛影響，如果要入選名人堂，需要繼續打出高水準賽季累積數據。

大谷翔平 賈吉

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