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MLB／巨人雙冠一壘手揮別12年老東家 一年約轉戰藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人雙冠一壘手貝爾特（Brandon Belt）一年約轉戰藍鳥。 美聯社
巨人雙冠一壘手貝爾特（Brandon Belt）一年約轉戰藍鳥。 美聯社

前巨人34歲一壘手貝爾特（Brandon Belt），今傳出揮別效力12年的老東家、將以1年930萬美元（約台幣2.83億）合約轉戰藍鳥，預計球團將會在近日正式宣佈。

貝爾特曾是巨人2012、2014年世界大賽冠軍班底，不過去年賽季因右膝傷勢問題，賽季提前結束，僅出賽78場、打擊率2成13。不過根據外媒報導，貝爾特已在9月完成膝蓋手術，現在已完全恢復健康。

貝爾特自2009年選秀會上被巨人選中，效力巨人12年來，累計出賽1310場，敲出1146支安打，打擊率2成61，曾在2016年入選明星賽，2020年縮水賽季則拿過MVP選票。他生涯上壘率是不俗的3成56，左打的他預期可平衡右打居多的藍鳥打線，並和小葛雷諾共同分擔一壘位置。

藍鳥過去三年有兩年在外卡戰失利，因此欲尋求有經驗打者，這休賽季雖然不像上季大肆採購，但都針對陣容痛點做改善，先是從交易換來響尾蛇能蹲捕的外野手瓦休（Daulton Varsho），又從光芒挖來金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier），現在則是簽下巨人貝爾特為打線增添深度。

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