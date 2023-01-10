MLB／天使微補強簽下貧打外野手 曾自詡「美國翔平」

天使隊以1年120萬美元簽下外野手菲利普斯（Brett Phillips），他曾在去年於垃圾時間登板3場，還曾自詡「美國翔平」，他的加入，引起美、日媒體笑稱：「現在天使有兩個大谷翔平了」。

菲利普斯大聯盟征戰6季，去年效力光芒、金鶯隊，打擊陷入低潮，全季打擊率只有1成44，大聯盟官網指出，他的守備出色，也具備休息室領袖的特質，加入天使後，預計將擔任4號外野手，在楚奧特（Mike Trout）輪休時代班。

菲利普斯生涯累積4度登板投球，防禦率16.20，其中3場出現在去年，5月10日光芒以0：12輸給天使之戰，他在8局下登板，投1局被敲5安打、失4分，包括楚奧特、「左打版」瑞登（Anthony Rendon）的兩分砲，大谷翔平也從他手中敲出二壘打。

菲利普斯當時賽後幽默評價自己的投球表現，「你知道的，外界對於這場對決有很高期待，美國翔平對日本翔平。」「只」讓大谷敲出二壘打，菲利普斯很滿意，「他沒辦法把我的球打得太遠，所以我在想我是不是更好的那個翔平呢？他上二壘時，我還跟他說得多做點重訓喔！」

天使公布簽約消息後，The Athletic的天使隨隊記者布朗（Sam Blum）馬上就想起這段往事，寫下：「現在天使擁有大聯盟最棒的兩位二刀流選手囉！」