MLB／白襪隊明星百救援終結者驚傳罹癌 「我會康復歸來」

33歲白襪終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）日前被診斷非霍奇金氏淋巴瘤（一種淋巴癌），稍早他在個人Instagram上透露心情，並宣布將會開始進行治療，希望能早日回歸球場。

漢崔克斯表示，自己和妻子聽到「癌症」時也相當震驚，「我決心迎接這場鬥爭，並以我在面對生活中的其他障礙時所用的同樣決心，來克服這一場新的挑戰。」

漢崔克斯將在明天開始進行治療，白襪總管哈恩（Rick Hahn）則表示白襪全體工作人員和選手，將會全力幫助漢崔克斯恢復，同時為了保護他的隱私，在下個球季開幕前暫時不會更新他的近況。

根據美國癌症協會統計，非霍奇金淋巴瘤約佔所有癌症的4%，診斷後至少五年存活率超過70%。而漢崔克斯也表示「我相信我會完全康復並儘快回到投手丘上。」

漢崔克斯生涯三度入選明星賽，自2021球季以來開始效力白襪，去年賽季出賽58場拿下37次救援成功、防禦率2.81。12年生涯效力過5支球隊，共出賽471場，累計115救援成功、42中繼點並有31勝34敗、防禦率3.81。