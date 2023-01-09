快訊

政大「四川飯館」老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

後海董時代湧言會逆勢突圍 啟動「親賴路線」合作腳步加快

獨／為入閣準備？去年10月才接任 鄭文燦辭足球協會理事長

MLB／白襪隊明星百救援終結者驚傳罹癌 「我會康復歸來」

聯合新聞網／ 綜合報導
33歲白襪終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）罹患淋巴癌。 美聯社
33歲白襪終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）罹患淋巴癌。 美聯社

33歲白襪終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）日前被診斷非霍奇金氏淋巴瘤（一種淋巴癌），稍早他在個人Instagram上透露心情，並宣布將會開始進行治療，希望能早日回歸球場。

漢崔克斯表示，自己和妻子聽到「癌症」時也相當震驚，「我決心迎接這場鬥爭，並以我在面對生活中的其他障礙時所用的同樣決心，來克服這一場新的挑戰。」

漢崔克斯將在明天開始進行治療，白襪總管哈恩（Rick Hahn）則表示白襪全體工作人員和選手，將會全力幫助漢崔克斯恢復，同時為了保護他的隱私，在下個球季開幕前暫時不會更新他的近況。

根據美國癌症協會統計，非霍奇金淋巴瘤約佔所有癌症的4%，診斷後至少五年存活率超過70%。而漢崔克斯也表示「我相信我會完全康復並儘快回到投手丘上。」

漢崔克斯生涯三度入選明星賽，自2021球季以來開始效力白襪，去年賽季出賽58場拿下37次救援成功、防禦率2.81。12年生涯效力過5支球隊，共出賽471場，累計115救援成功、42中繼點並有31勝34敗、防禦率3.81。

白襪 大聯盟

相關新聞

MLB／白襪隊明星百救援終結者驚傳罹癌 「我會康復歸來」

33歲白襪終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）日前被診斷非霍奇金氏淋巴瘤（一種淋巴癌），稍早他在個人Instagram上透露心情，並宣布將會開始進行治療，希望能早日回歸球場。 漢崔克斯表

MLB／費城人與老虎3換2 「火箭人」之子換新戰袍

費城人繼續補強牛棚深度，與老虎交易換到了守護神索托（Gregory Soto）及工具人「火箭人」之子寇迪（Kody Clemens），將三位選手包括內野手麥頓（Nick Maton）、外野手維爾林（M

MLB／「宇宙教士」再想贏也不會搶包爾 美媒讚明智

道奇隊決定切割投手包爾（Trevor Bauer），昨天宣布與他分道揚鑣，美國媒體分析他的下一步動向，近年給人「很想贏」...

MLB／傳道奇有意2年約網羅查普曼 洛時打臉：不是事實

古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）球季後成為自由球員，至今仍乏人問津，近期有消息指出道奇將出手網羅，但這項傳聞立刻被駁斥。 前球員貝爾加（Carlos Baerga）日前率先爆料

MLB／年度交易明星隊 大谷翔平被列「高機率」

大聯盟休賽季各隊的補強進入收尾階段，新球季春訓即將到來，大聯盟官網再次提出「年度交易明星隊」的預測，選出各個位置最可能在...

MLB／不想簽了…大都會想放棄柯瑞亞 老闆按讚耐人尋味

大都會與柯瑞亞（Carlos Correa）的談約陷入僵局，傳出大都會對此感到失望，老闆科恩（Steven Cohen）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。