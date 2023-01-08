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MLB／費城人與老虎3換2 「火箭人」之子換新戰袍

聯合新聞網／ 綜合報導
工具人「火箭人」之子寇迪。 法新社
工具人「火箭人」之子寇迪。 法新社

費城人繼續補強牛棚深度，與老虎交易換到了守護神索托（Gregory Soto）及工具人「火箭人」之子寇迪（Kody Clemens），將三位選手包括內野手麥頓（Nick Maton）、外野手維爾林（Matt Vierling）及捕手山德斯（Donny Sands）交易出去。

費城人運營總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示這場交易其實很不容易，因為麥頓和維爾林去年賽季都有所貢獻，但是費城人需要加強牛棚的深度，這樣對下一個賽季較為有利。

27歲左投的索托，連續兩年入選全明星賽，去年賽季擔任老虎終結者，出賽64場、主投60.1局、防禦率3.28，共拿下30場救援成功，在聯盟中排名第10。費城人休賽季先後挖來了紅襪牛棚左投史崔姆（Matt Strahm）和經驗豐富的金布洛爾（Craig Kimbrel），以強化牛棚戰力。

26歲的寇迪是七屆塞揚強投「火箭人」克萊門斯的兒子，他在去年賽季首度登上大聯盟，身爲工具人的他，在一壘、二壘、三壘和左外野都有出賽，甚至還上場投球7次，上季共出賽56場，117打數中敲出17支安打，包含5轟、貢獻17打點，打擊率1成45。

費城人積極補強牛棚戰力，向老虎交易來索托（Gregory Soto）。 美聯社
費城人積極補強牛棚戰力，向老虎交易來索托（Gregory Soto）。 美聯社

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