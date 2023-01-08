MLB／「宇宙教士」再想贏也不會搶包爾 美媒讚明智
道奇隊決定切割投手包爾（Trevor Bauer），昨天宣布與他分道揚鑣，美國媒體分析他的下一步動向，近年給人「很想贏」印象的教士隊當然也讓人勾起聯想，但「聖地牙哥聯合論壇報」已明確點出教士不會追逐包爾，更稱讚此舉明智。
包爾因牽涉性醜聞遭到長期停賽調查，194場禁賽將在今年5月完成，而道奇昨天已將他放進指定讓渡名單，宣布他不再是球隊的一員。
包爾本季仍有合約2250萬美元年薪，道奇釋出還是必須付錢給他，而他接下來成為自由身，可與各隊自由接洽，僅需以最低薪72萬美元就能簽下，不無可能吸引有先發投手補強需求的球隊出手，而教士近年砸錢不手軟，展現亟欲進軍世界大賽的野心，當然也被關心起是否有追逐包爾的想法。
「聖地牙哥聯合論壇報」報導開頭就直言：「停止關於教士和包爾的討論吧！這不會發生，甚至根本不接近將會發生。」
內文提到：「若簽下包爾，不只是在說教士很想贏，而是向外界表明教士不計任何代價想贏，絲毫不在意道德問題，這將會讓道奇獲得高道德標準美名，而你會聽到『我們不想弄髒我們的手，我們要做正確的事，至於教士？呃…。』」
文中並未引述任何球團發言，但明確指出教士不會出手，「不要為了想贏簽下包爾，向教士脫帽致意，他們一直都很清楚這件事。」
ESPN則在近期詢問20多位經紀人、球團高層意見，對於是否有球隊會簽下包爾，多數共識是「不太可能，但機率不是0」，一位球團總管就回覆：「我不覺得會有球隊想要簽他」。
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