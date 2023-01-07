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MLB／傳道奇有意2年約網羅查普曼 洛時打臉：不是事實

聯合新聞網／ 綜合報導
查普曼。 美聯社
查普曼。 美聯社

古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）球季後成為自由球員，至今仍乏人問津，近期有消息指出道奇將出手網羅，但這項傳聞立刻被駁斥。

前球員貝爾加（Carlos Baerga）日前率先爆料紅襪將與狄佛斯（Rafael Devers）達成續約，後來又爆料查普曼將與道奇簽下2年約。

不過《洛杉磯時報》記者迪喬瓦納（Mike DiGiovanna）迅速駁斥這項消息，他在推特寫道，「這些傳聞絕非事實，道奇無意網羅這位處境艱難的左投。」

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）同樣駁斥這項消息，他在推特分享查普曼練球影片並寫道，「查普曼近期在邁阿密練球，現場有大聯盟球隊人員，但還沒有球隊和他進行合約協商。」

34歲的查普曼去年在洋基投得十分掙扎，防禦率4.46、寫下生涯最差紀錄。不僅終結者位置被取代，還在季後賽開打前與洋基發生爭執，缺席分區系列賽。他的大聯盟生涯仍否延續，值得球迷關注。

道奇 洋基 Aroldis Chapman

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