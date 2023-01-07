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MLB／年度交易明星隊 大谷翔平被列「高機率」
大聯盟休賽季各隊的補強進入收尾階段，新球季春訓即將到來，大聯盟官網再次提出「年度交易明星隊」的預測，選出各個位置最可能在季中放上交易台的球員，大谷翔平是指定打擊的第一人選，也是唯一被列為「高」交易率。
MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）撰寫專文分析，預測每年可能被交易的人選，這是他第五年選出「年度交易明星隊」，提醒球迷從球季開打後到交易截止日之前，可以關注哪些球員動向，一共選出11人。
二刀流的大谷翔平被列在指定打擊位置，費恩森指出，雖然天使隊在這個冬天一直強調沒有意願交易大谷，然而大谷即將成為自由球員，如果在5、6月天使隊就喪失季後賽競爭力，大谷還是會吸引很多球隊的爭取。
費恩森認為大谷有高機率被交易，原因不是天使隊真的有此打算，然而一旦大谷真的被放上交易台，絕對是今年交易市場最受矚目的球員，當天使隊認為無法在季後留住大谷時，不拿他來換回大批新秀就絕對是瘋了。
大聯盟官網預測「年度交易明星隊」名單如下：
一壘手：克隆（C.J. Cron），洛磯
二壘手：托瑞斯（Gleyber Torres），洋基
游擊手：羅沙里歐（Amed Rosario），守護者
三壘手：艾斯柯巴（Eduardo Escobar），大都會
外野手：雷諾斯（Bryan Reynolds），海盜
外野手：勞瑞亞諾（Ramón Laureano），運動家
外野手：歐尼爾（Tyler O'Neill），紅雀
指定打擊：大谷翔平，天使
先發投手：羅培茲（Pablo Lopez），馬林魚
後援投手：索托（Gregory Soto），老虎
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