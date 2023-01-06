MLB／田中將大、千賀滉大約吃飯 穿搭默契釣出太座留言

千賀滉大以5年7500萬美元合約加入大都會隊，旅美之路第一站就選擇難度極高的紐約，田中將大身為曾在紐約征戰的前輩，去年底與千賀滉大相約吃飯，他也曝光兩人的合照，引起紐約媒體關注。

田中將大分享合照，留言寫著：「剛加入大都會的千賀，去年12月與他一起在紐約吃飯。」兩人很有默契都穿著黑色上衣，田中將大的太太里田舞留言回覆：「我很好奇你們的衣服是事前約好的嗎？」

紐約郵報對兩人的碰面也很好奇，報導寫著：「這是日本球員在紐約球隊擔任先發投手的火炬傳承嗎？」「如果千賀需要找人求教在紐約打球的經驗之談，那當然要找田中。」

田中將大效力洋基7年，取得78勝46敗、防禦率3.74，曾兩度入選大聯盟明星賽，在紐約球隊取得的成功有目共睹。