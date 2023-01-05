健康達人挑戰賽739人參賽 為期3隔月8成以上達標

台灣健康運動聯盟舉辦第一期「健康達人挑戰賽（CBHS-Challenge to Be a Health Smart）」，今天進行成果暨表揚大會，共有739人參賽，經過長達3個月的挑戰，成果相當豐碩，達頂標人數高達7成，總達標人數更有8成以上，參賽者們更是給予高度肯定，在過程中逐漸養成運動習慣，而且透過APP上傳血壓與體重數據，更加關心身體健康狀況，可說是一舉數得。

台灣健康運動聯盟理事長高俊雄以身作則，報名健康達人挑戰賽，他表示經過三個月後，運動行為已有改變，以往是一天進行中強度運動，但隔天休息，可能只走一千多步，而過去三個月為完成日行7000步目標，平均日行至少有8000步，比以往平均日行5000步來得多，除了多搭乘大眾運輸工具之外，在學校講課時也是盡量走動，減少坐著的機會，在新的一年會以日行一萬步為新目標。

活動達成度超乎預期，高俊雄指出，政府對全民運動推廣的著力點應該加深加廣，希望從這項比賽的基礎繼續擴大，並且納入政府體系，提昇對全民運動的質與量。

曾任健盟理事長的考試院長黃榮村也到場致意，表達很高興看到比賽有8成達標的好成績，更期待大家做事不要只說不做，動起來，走出去。

台灣健康運動聯盟祕書長張東洋說明健康達人挑戰賽的賽程與評級方式，比賽是從去年10月1日至12月31日，為期3個月，以團體大隊群組與個人同步進行，創新採用三項指標的達標天數計算健康達人等級，包括APP登入天數、日行7000步天數、血壓或體重測量天數。

當月三項指標皆累積至少20天，則達到頂標，且連續三個月達標，即獲 「健康達人金獎」；高標是當月三項指標皆累積至少16天，且連續三個月達標，可獲「健康達人銀獎」；均標是當月三項指標累積至少12天，且連續三個月達標，可獲「健康達人銅獎」。

達標者不僅可獲得台灣健康運動聯盟證書，健盟更設立150萬元的高額獎金，其中共有512人連續三個月達頂標，獲得健康達人金獎，各獲一千元獎金，有57人以連三個月達高標，獲得健康達人銀獎，各獲750元獎金，有46人連三個月達均標，獲得健康達人銅獎，各獲500元獎金。

每一個大隊有一位推廣人，總計26個大隊，其中有 21位推廣人榮獲「健康天使金獎」，即帶領單位群組參賽人50%以上，連續三個月達成頂標，每人獲頒兩萬元獎金，有一位推廣人獲得「健康天使銀獎」，獲頒1萬2000元獎金，還有一位推廣人獲得「健康天使銅獎」，獲得5000元獎金。

最令人期待的CHBS大賽的第一名得主，出現三隊並列，分別是康軒E隊、康軒F隊與北投健服隊，參賽隊員為25至30人，全部成員都達到頂標，連同健康天使獎金，各獲頒3萬元獎金。