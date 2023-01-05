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MLB／「大谷翔平將迎來怪物般賽季」美媒看好天使先發輪值

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

天使休賽季積極補強，期盼能睽違9年再度重返季後賽。美媒《MLB Trade Rumors》近日也撰文分析天使下賽季的球隊陣容，認為天使的先發投手輪值將十分有競爭力，並預測大谷翔平將迎來怪物般的賽季。

《MLB Trade Rumors》記者漢普敦（Simon Hampton）指出，上季由大谷翔平領軍的天使先發輪值其實表現不錯，防禦率3.67美聯第4，團隊三振831次也排第4，被打擊率2成33，美聯第3。德梅斯（Reid Detmers）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）及山多瓦（Patrick Sandoval）的表現都有目共睹。

漢普敦分析，天使下季仍以6人輪值為主。除大谷翔平及上述3人外，休賽季補強的安德森（Tyler Anderson）也將扮演重要的角色，第6號先發投手可能鎖定31歲的瓦卡（Michael Wacha）或36歲的奎托（Johnny Cueto）。若補強失敗，會讓希爾賽（Chase Silseth）、肯寧（Griffin Canning）及羅德里奎茲（Chris Rodriguez）競爭。

漢普頓也預測，「大谷翔平將迎來另一個怪物般的二刀流賽季。」他提到大谷翔平去年投球表現的進步，繳出15勝9敗、219K，防禦率2.33的成績單。旅美5年首度達到規定局數，三振率上升，保送率也下降，他降低速球比例，使用更多滑球收到好的成效。漢普頓認為天使後段先發投手仍有機會成長，有望成為新賽季最佳先發輪值之一。

大谷翔平 天使

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