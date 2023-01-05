MLB／上季在白襪大復活！ 傳紅人有意找昔日王牌奎托回鍋
36歲右投奎托（Johnny Cueto）目前仍沒有合約在身，不過根據消息，至少有3支球隊打算網羅這位資歷顯赫的老將。
奎托以多變的投球姿勢聞名，去年離開待了6年的巨人，轉戰白襪，結果投出自2016年賽季以來最佳表現，主投158.1局，送出102次三振，防禦率僅3.35。
根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）的消息指出，教士、紅人、馬林魚都有興趣簽下奎托，以補強先發輪值。
奎托的職業生涯正好是從紅人起步，過去曾效力紅人8年，總計先發213場拿下92勝63敗，防禦率3.21。其中在2014年繳出20勝9敗，防禦率2.25的成績，讓他在賽揚票選獲得第二名。也許這樣的美好回憶，讓紅人能成功簽下他。
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