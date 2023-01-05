MLB／狄佛斯11年約總值史上第6高 楚奧特唯一超過4億美元

紅襪隊今天確定和狄佛斯（Rafael Devers）簽下11年3億3100萬美元合約，把這位26歲明星三壘手綁到2033年，不只寫下隊史合約總值新紀錄，也在大聯盟史上躍居第6，比費城人隊球星哈波（Bryce Harper）多了100萬美元。

天使隊重砲楚奧特（Mike Trout）目前4億2650萬美元合約排名第1，也是唯一總值超過4億紀錄。

大聯盟歷年已有13張合約超過3億美元以上，排名在狄佛斯之前還有道奇隊貝茲3億6500萬、洋基隊賈吉（Aaron Judge）3600萬、大都會隊林多（Francisco Lindor）3億4100萬、教士隊塔提斯（Fernando Tatis,）3億4000萬美元。

若以平均年薪來看，狄佛斯3009萬909美元排名21，也是第24位平均年薪超過3000萬美元的球員，天使隊日籍球星大谷翔平是唯一亞洲代表。

大都會兩名老將薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）本季年薪都是4333萬3333美元，並列大聯盟最高薪，也是史上平均年薪最高的球員，「法官」賈吉4000萬排名第3。

今年以自由球員身分轉戰遊騎兵隊的狄葛隆（Jacob deGrom），簽下5年1億8500萬美元合約，平均年薪3700萬美元躍居史上第4。