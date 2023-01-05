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經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

經典賽／ 新竹球場不能打…熱身賽找斗六、台體大練習用

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
新竹市長高虹安今天與副市長蔡麗清開記者會，說明進入市府之後迄今了解到的新竹棒球場現況，場勘挖到廢棄電線，因此不會爭取舉辦經典賽熱身賽。 記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天與副市長蔡麗清開記者會，說明進入市府之後迄今了解到的新竹棒球場現況，場勘挖到廢棄電線，因此不會爭取舉辦經典賽熱身賽。 記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安今日舉辦記者會，表明新竹棒球場因「缺失很多」，決定不舉辦世界棒球經典賽（WBC）熱身賽，負責承辦的悍創運動行銷公司表示，將協調斗六棒球場作為熱身賽場地，不會有太大影響。

高虹安在記者會中指出，去年12月大聯盟場勘發現球場容易積水，還挖到廢磚頭，而1月4日再次會勘後，隨機土壤取樣時再次發現大石頭、廢電線等問題，因趕不上1月中的驗收，在無法確保選手比賽安全下，新竹市政府不會爭取WBC熱身賽舉辦。

經典賽熱身賽少了新竹球場，悍創運動行銷總監高偉凱表示，尊重新竹市政府的決定，也都一直有準備不同球場方案，預計會以斗六、洲際球場作為熱身賽、比賽場地，另外還有台體大球場作為練習使用，跟大聯盟討論過後就會確定。

至於12月的大聯盟會勘狀況，高偉凱也透露，當時主要針對場地尺寸、平整度、積水、土壤採樣等方向進行檢視，最後實際狀況當然還是以新竹市政府勘查為主。

新竹棒球場 大聯盟 經典賽

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