快訊

非法廢土載一趟賺20萬 「黑金光電」利益黑白兩道都覬覦

6000元現金最快3月落袋 看懂超徵稅收去哪了

經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／ 擺脫沒人要的困境 「氣氛大師」荷斯莫加盟小熊

聯合新聞網／ 綜合報導
荷斯莫正式加盟小熊。 美聯社
荷斯莫正式加盟小熊。 美聯社

小熊休賽季補強動作不斷，今日也宣布正式簽下前明星一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），有望改善陣容中最欠缺的一壘手，荷斯莫過去累積的冠軍經驗以及休息室影響力，可望幫助小熊打出好戰績。

小熊簽下荷斯莫可以說是低風險的簽約，因為他與教士簽下的7年1.44億美元大合約，還有3年沒走完，根據規定小熊只需支付聯盟底薪就能簽下他。上季荷斯莫在交易大限前被送往紅襪，不過紅襪為了培養潛力新秀卡薩斯（Triston Casas），在球季結束後決定將他DFA，隨後也在沒人願意承接他的情況下釋出。

由於荷斯莫過去總是擔當球隊休息室的領袖，所以被國內球迷戲稱「氣氛大師」。雖然他近年的成績不如巔峰時期，但其實都能維持聯盟平均左右的火力輸出。

上賽季初荷斯莫甚至打出回春表現，他在5月打擊率3成77，攻擊指數高達0.994，不過在那之後狀況下滑，最終整季只留下打擊率2成68、8轟、44分打點的成績。

小熊目前陣中欠缺一名合格的一壘手，荷斯莫的加盟對雙方來說可謂天作之合。根據官網報導，小熊農場中的24歲一壘手米爾維斯 （Matt Mervis）有望獲得春訓機會，將成為荷斯莫的頭號競爭者。上季米爾維斯在小聯盟一路從高階1A升到3A，其中在3A出賽57場，敲出15轟，打擊率高達2成97。

相關新聞

經典賽／ 新竹球場不能打…熱身賽找斗六、台體大練習用

新竹市長高虹安今日舉辦記者會，表明新竹棒球場因「缺失很多」，決定不舉辦世界棒球經典賽（WBC）熱身賽，負責承辦的悍創運動...

MLB／紅襪獻隊史最肥約 11年3.31億美綁住狄佛斯

美國職棒大聯盟波士頓紅襪據傳以11年3.31億美元（約新台幣101.5億元）延長約綁住三壘手德佛斯，用隊史最長、總額最高...

MLB／ 擺脫沒人要的困境 「氣氛大師」荷斯莫加盟小熊

小熊休賽季補強動作不斷，今日也宣布正式簽下前明星一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），有望改善陣容中最欠缺的一壘手，荷斯莫過去累積的冠軍經驗以及休息室影響力，可望幫助小熊打出好戰績。 小熊簽下

MLB／柯瑞亞有望和大都會達成協議 寶貝兒子衣服透玄機

柯瑞亞（Carlos Correa）是否能順利加盟大都會，成為大聯盟球迷目前最關注的問題。《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，柯瑞亞預計在本周能和大都會達成協

MLB／紅襪與狄佛斯避免薪資仲裁 美媒看好新合約破3億美元

紅襪當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）將在今年球季結束後成為自由球員，今天他先與紅襪簽下1年1750萬美元（約新台幣5.3億）的合約，避免薪資仲裁。 26歲的狄佛斯是紅襪農場培養的好

MLB／道奇媒體評論柳賢振 「走下坡了！」

專門報導大聯盟道奇隊的美國媒體《Dodgers Nation》，於今天點評過去十年曾效力過道奇隊如今不在陣中的球員，去年球季表現如何？第一個就提到轉戰多倫多藍鳥的柳賢振，認為他轉隊第二年後就「走下坡了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。