MLB／ 擺脫沒人要的困境 「氣氛大師」荷斯莫加盟小熊

小熊休賽季補強動作不斷，今日也宣布正式簽下前明星一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），有望改善陣容中最欠缺的一壘手，荷斯莫過去累積的冠軍經驗以及休息室影響力，可望幫助小熊打出好戰績。

小熊簽下荷斯莫可以說是低風險的簽約，因為他與教士簽下的7年1.44億美元大合約，還有3年沒走完，根據規定小熊只需支付聯盟底薪就能簽下他。上季荷斯莫在交易大限前被送往紅襪，不過紅襪為了培養潛力新秀卡薩斯（Triston Casas），在球季結束後決定將他DFA，隨後也在沒人願意承接他的情況下釋出。

由於荷斯莫過去總是擔當球隊休息室的領袖，所以被國內球迷戲稱「氣氛大師」。雖然他近年的成績不如巔峰時期，但其實都能維持聯盟平均左右的火力輸出。

上賽季初荷斯莫甚至打出回春表現，他在5月打擊率3成77，攻擊指數高達0.994，不過在那之後狀況下滑，最終整季只留下打擊率2成68、8轟、44分打點的成績。

小熊目前陣中欠缺一名合格的一壘手，荷斯莫的加盟對雙方來說可謂天作之合。根據官網報導，小熊農場中的24歲一壘手米爾維斯 （Matt Mervis）有望獲得春訓機會，將成為荷斯莫的頭號競爭者。上季米爾維斯在小聯盟一路從高階1A升到3A，其中在3A出賽57場，敲出15轟，打擊率高達2成97。