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MLB／紅襪獻隊史最肥約 11年3.31億美綁住狄佛斯

中央社／ 紐約4日專電
襪據傳以11年3.31億美元（約新台幣101.5億元）延長約綁住三壘手狄佛斯，用隊史最長、總額最高合約留下這名強打。 美聯社
襪據傳以11年3.31億美元（約新台幣101.5億元）延長約綁住三壘手狄佛斯，用隊史最長、總額最高合約留下這名強打。 美聯社

美國職棒大聯盟波士頓紅襪據傳以11年3.31億美元（約新台幣101.5億元）延長約綁住三壘手狄佛斯，用隊史最長、總額最高合約留下這名強打者，確立未來多年建隊核心。

體育頻道ESPN引述知情人士說法報導，這份合約即將簽訂，預計納入狄佛斯（Rafael Devers）本週稍早同意避免仲裁的新賽季1750萬美元薪資，並延長10年。紅襪休賽季補強不力遭球迷質疑後，總算砸大錢留住自家培養的看板球星。

紅襪2018年奪得世界冠軍，之後幾季陣容分崩離析，包括將明星外野手貝茲（Mookie Betts）交易到洛杉磯道奇隊。上季紅襪戰績在美國聯盟東區墊底，休賽季期間，效力紅襪10年的游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）以自由球員身分轉戰聖地牙哥教士隊，紅襪再失一名大將。

26歲的狄佛斯拿到紅襪隊史最肥約後，將肩負帶領這支勁旅重返榮耀的重任。

在此之前，紅襪隊史最長合約是開給前中華職棒洋將曼尼（Manny Ramirez）的8年；總額最高合約則是左投普萊斯（David Price）的2.17億美元（約新台幣66.5億元）。

狄佛斯生於多明尼加，2017年以20歲之齡登上大聯盟，隨即展現出色的攻擊能力，近幾季打擊成績穩定，守備也有進步。連兩年入選明星賽的他去年賽季打擊率2成95，27發全壘打，進帳88分打點；上壘率加長打率比聯盟平均值高41%，創生涯最佳紀錄。

去年12月，紅襪死對頭紐約洋基隊以9年3.6億美元（約新台幣110億元）綁住自家培養的巨星賈吉（Aaron Judge）；波賈茲接著以11年2.8億美元轉戰教士，紅襪卻一直沒有大動作。球迷擔心狄佛斯可能在今年球季後成為自由球員，投效其他球隊。

紅襪主場芬威球場2日舉辦冰球賽，部分球迷對紅襪老闆亨利（John Henry）報以噓聲。

紅襪以肥約綁住狄佛斯有助緩和球迷怒氣，此外，紅襪在休賽季簽下日籍外野手吉田正尚，牛棚補進簡森（Kenley Jansen）與馬丁（Chris Martin），打線增加38歲老將透納（Justin Turner），曾兩度獲美聯賽揚獎的克魯柏（Corey Kluber）加入先發輪值。

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