MLB／柯瑞亞有望和大都會達成協議 寶貝兒子衣服透玄機
柯瑞亞（Carlos Correa）是否能順利加盟大都會，成為大聯盟球迷目前最關注的問題。《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，柯瑞亞預計在本周能和大都會達成協議，不過合約內容會「截然不同」。
羅森索今日在節目上透露，柯瑞亞和大都會仍在努力達成合約共識，目前沒有跡象顯示大都會想放棄簽約，不過合約可能不會是先前提出的「12年3.15億美元」，而是在合約加入但書，例如柯瑞亞因傷勢進入傷兵名單達一定時間，合約長度有可能縮短、或損失一些薪資。
另外羅森索也指出，一旦柯瑞亞確定加盟，大都會將把三壘手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）等人交易走，以減輕球隊薪資負擔。
柯瑞亞今日也在個人IG曬出自己和兒子Kylo的合照，其中Kylo身穿一件印有「我愛紐約」字樣的衣服，《紐約郵報》報導認為，這個舉動和柯瑞亞的簽約進度有密切關聯。
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