MLB／紅襪與狄佛斯避免薪資仲裁 美媒看好新合約破3億美元

紅襪當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）將在今年球季結束後成為自由球員，今天他先與紅襪簽下1年1750萬美元（約新台幣5.3億）的合約，避免薪資仲裁。

26歲的狄佛斯是紅襪農場培養的好手，2017年首度登上大聯盟後，就有不俗的打擊表現，去年更是拿下銀棒獎；近2年都入選明星賽，是近年大聯盟的最具代表性的三壘手之一。上季也繳出打擊率2成95，27轟、88分打點的成績單。

休賽季多筆大金額的合約，也讓狄佛斯的身價水漲船高，根據《ESPN》報導指出，他有望拿到總價超過3億美元的合約。另外根據先前的報導，狄佛斯與紅襪續約談判破裂，他將在今年球季結束後成為自由球員。

紅襪近年接連失去貝茲（Mookie Betts）、波賈茲（Xander Bogaerts）兩名自家培養的球星，讓球迷大失所望，總管布倫（Chaim Bloom）的操盤也被受質疑，先前他曾表示為了留下狄佛斯，「球團可能會超出理性。」