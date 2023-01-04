快訊

雄三飛彈經緯儀竟送山東維修 中科院：已立即資安鑑定

強迫捐獻擴堂？宋逸民：按教友心意 沒拿任何一毛錢

MLB／紅襪與狄佛斯避免薪資仲裁 美媒看好新合約破3億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪與當家三壘手狄佛斯簽下1年1750萬美元合約，避免薪資仲裁。 美聯社
紅襪與當家三壘手狄佛斯簽下1年1750萬美元合約，避免薪資仲裁。 美聯社

紅襪當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）將在今年球季結束後成為自由球員，今天他先與紅襪簽下1年1750萬美元（約新台幣5.3億）的合約，避免薪資仲裁。

26歲的狄佛斯是紅襪農場培養的好手，2017年首度登上大聯盟後，就有不俗的打擊表現，去年更是拿下銀棒獎；近2年都入選明星賽，是近年大聯盟的最具代表性的三壘手之一。上季也繳出打擊率2成95，27轟、88分打點的成績單。

休賽季多筆大金額的合約，也讓狄佛斯的身價水漲船高，根據《ESPN》報導指出，他有望拿到總價超過3億美元的合約。另外根據先前的報導，狄佛斯與紅襪續約談判破裂，他將在今年球季結束後成為自由球員。

紅襪近年接連失去貝茲（Mookie Betts）、波賈茲（Xander Bogaerts）兩名自家培養的球星，讓球迷大失所望，總管布倫（Chaim Bloom）的操盤也被受質疑，先前他曾表示為了留下狄佛斯，「球團可能會超出理性。」

紅襪

相關新聞

MLB／紅襪與狄佛斯避免薪資仲裁 美媒看好新合約破3億美元

紅襪當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）將在今年球季結束後成為自由球員，今天他先與紅襪簽下1年1750萬美元（約新台幣5.3億）的合約，避免薪資仲裁。 26歲的狄佛斯是紅襪農場培養的好

MLB／道奇媒體評論柳賢振 「走下坡了！」

專門報導大聯盟道奇隊的美國媒體《Dodgers Nation》，於今天點評過去十年曾效力過道奇隊如今不在陣中的球員，去年球季表現如何？第一個就提到轉戰多倫多藍鳥的柳賢振，認為他轉隊第二年後就「走下坡了

MLB／亞洲只有秋信守砲轟30隊 全新賽制讓大谷很有看頭

大聯盟新球季賽制出現重大變化，單一球隊必須對戰所有球隊，徹底落實跨聯盟比賽，寫下空前紀錄，這也意謂天使隊日籍球星大谷翔平...

MLB／新球季賽制徹底改變 大谷翔平魅力橫掃全美更徹底

大聯盟迎接2023年球季，兩聯盟30隊將於3月31日全面開打，各隊出賽162場維持不變，不過必須對戰其他29支球隊，這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。