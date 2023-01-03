MLB／道奇媒體評論柳賢振 「走下坡了！」
專門報導大聯盟道奇隊的美國媒體《Dodgers Nation》，於今天點評過去十年曾效力過道奇隊如今不在陣中的球員，去年球季表現如何？第一個就提到轉戰多倫多藍鳥的柳賢振，認為他轉隊第二年後就「走下坡了！」
報導指出，柳賢振2019賽季結束後作為自由球員與藍鳥簽下為期4年的合同，在他的第一年，他的防禦率2.69，在當年美聯塞揚投票中還名列第三。不幸的是，從那之後就下坡了。2021年的防禦率4.37，而在2022年，在TJ手術之前，他僅6次先發防禦率5.67。3月份將年滿36歲的柳賢振與藍鳥的合同還剩一年，但他仍將缺席本賽季的大部分時間。
另一個提到亞洲球員是前田健太，道奇2020年將他交易到雙城，原本應是涉及紅襪的三方交易，但最後變成兩雙單獨交易。前田在雙城的第一個賽季於國聯揚投票中獲得第二名，但在2021年的防禦率提升為4.66，並於當年8月因前臂緊繃而休賽，後來也動了TJ手術，沒有在2022年出賽，而34歲的他與雙城合約還剩一年，預計本賽季開始時他會保持健康。
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