快訊

潛艦國造趕工拚9月原型艦下水 台船祭3倍加班費激勵士氣

中國入境陽性率維持三成？指揮中心下午2時說明

唐綺陽2023上半年12星座運勢公開！牡羊桃花運旺、獅子地位躍進

MLB／道奇媒體評論柳賢振 「走下坡了！」

聯合新聞網／ 整理
道奇媒體評柳賢振：走下坡了！ 美聯社
道奇媒體評柳賢振：走下坡了！ 美聯社

專門報導大聯盟道奇隊的美國媒體《Dodgers Nation》，於今天點評過去十年曾效力過道奇隊如今不在陣中的球員，去年球季表現如何？第一個就提到轉戰多倫多藍鳥的柳賢振，認為他轉隊第二年後就「走下坡了！」

報導指出，柳賢振2019賽季結束後作為自由球員與藍鳥簽下為期4年的合同，在他的第一年，他的防禦率2.69，在當年美聯塞揚投票中還名列第三。不幸的是，從那之後就下坡了。2021年的防禦率4.37，而在2022年，在TJ手術之前，他僅6次先發防禦率5.67。3月份將年滿36歲的柳賢振與藍鳥的合同還剩一年，但他仍將缺席本賽季的大部分時間。

另一個提到亞洲球員是前田健太，道奇2020年將他交易到雙城，原本應是涉及紅襪的三方交易，但最後變成兩雙單獨交易。前田在雙城的第一個賽季於國聯揚投票中獲得第二名，但在2021年的防禦率提升為4.66，並於當年8月因前臂緊繃而休賽，後來也動了TJ手術，沒有在2022年出賽，而34歲的他與雙城合約還剩一年，預計本賽季開始時他會保持健康。

多倫多 美國

相關新聞

MLB／道奇媒體評論柳賢振 「走下坡了！」

專門報導大聯盟道奇隊的美國媒體《Dodgers Nation》，於今天點評過去十年曾效力過道奇隊如今不在陣中的球員，去年球季表現如何？第一個就提到轉戰多倫多藍鳥的柳賢振，認為他轉隊第二年後就「走下坡了

MLB／亞洲只有秋信守砲轟30隊 全新賽制讓大谷很有看頭

大聯盟新球季賽制出現重大變化，單一球隊必須對戰所有球隊，徹底落實跨聯盟比賽，寫下空前紀錄，這也意謂天使隊日籍球星大谷翔平...

MLB／新球季賽制徹底改變 大谷翔平魅力橫掃全美更徹底

大聯盟迎接2023年球季，兩聯盟30隊將於3月31日全面開打，各隊出賽162場維持不變，不過必須對戰其他29支球隊，這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。