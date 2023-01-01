MLB／亞洲只有秋信守砲轟30隊 全新賽制讓大谷很有看頭

大聯盟新球季賽制出現重大變化，單一球隊必須對戰所有球隊，徹底落實跨聯盟比賽，寫下空前紀錄，這也意謂天使隊日籍球星大谷翔平未來有機會砲轟所有敵軍，秋信守是大聯盟唯一轟過30隊的亞洲球員。

歷年亞洲球員只有4人締造百轟紀錄，秋信守218轟排名第1，接著是松井秀喜175轟、大谷翔平127轟、鈴木一朗117轟。

大谷今年和其他大聯盟球員一樣，將首次碰到對決所有球隊的賽制，隊和隊之間最少對戰3場、最多13場；他在生涯前5季已經對過27隊，砲轟其中19隊，對運動家隊15轟最多，其次是水手隊12轟。

南韓職棒SSG登陸者隊40歲老將秋信守，過去在大聯盟16年對過全部30隊，而且都有安打、全壘打、打點紀錄，成為亞洲唯一代表。

鈴木一朗生涯19年、松井秀喜生涯10年也都對過30隊，分別對其中24、23隊轟出全壘打，松井秀喜對光芒隊出現23轟，是亞洲球員對單一球隊最多轟紀錄。

想在大聯盟完成對戰30隊，必須待過不同球隊，亞洲3名退役球星曾經效力3到4隊，但全部開轟難度不低，只有秋信守達陣，大谷翔平未來能否成為日本第一人，相當值得期待。

秋信守2005年從水手隊起步，歷經印地安人、紅人、遊騎兵隊，2020年結束生涯16季後返韓，在大聯盟對10支球隊達10轟以上，老東家水手貢獻20轟最多，最少轟紀錄對5隊各有1轟。