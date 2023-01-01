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MLB／新球季賽制徹底改變 大谷翔平魅力橫掃全美更徹底

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大聯盟官方決定讓單一球隊對戰所有球隊，大谷翔平的「二刀流」身分，讓他更有空間能以投、打身分對決29個對手。 歐新社
大聯盟官方決定讓單一球隊對戰所有球隊，大谷翔平的「二刀流」身分，讓他更有空間能以投、打身分對決29個對手。 歐新社

大聯盟迎接2023年球季，兩聯盟30隊將於3月31日全面開打，各隊出賽162場維持不變，不過必須對戰其他29支球隊，這是前所未有的做法，天使隊日籍球星大谷翔平的魅力將再度橫掃全美。

大聯盟官方決定讓單一球隊對戰所有球隊，大谷翔平的「二刀流」身分，讓他更有空間能以投、打身分對決29個對手，也讓從未親眼看過大谷的敵隊球迷，終於有機會現場直擊。

天使3月31日開幕戰在客場對戰運動家隊，4月8日主場首戰和藍鳥隊交手，11日起對決國民隊，將是新球季第1個跨聯盟系列賽，大谷翔平若有機會登板，將是生涯6年首次對決、也是第20個以投手身分交手的大聯盟球隊。

由於新球季賽制重大變革，同區球隊交手從過去對戰19場變成13場，以便挪出更多空間，全面安排跨聯盟比賽；天使和其他球隊一樣，都要進行46場跨聯盟比賽，對戰15支國聯球隊幾乎都是3場比賽，唯獨在「洛杉磯內戰」和道奇隊交手4場。

大谷翔平過去5季登板對決19隊，也以野手身分對過27隊，完全沒有機會碰面只剩釀酒人、小熊隊，今年將在4月29日到5月1日、6月6日到8日分別進行3連戰，一定有機會完成生涯對決所有敵隊紀錄。

大谷翔平還未登板對決的球隊包括國民、大都會、費城人、紅人、海盜、紅雀、釀酒人、小熊、道奇、教士隊，尤其從未以投手身分對過國聯中區5隊，今年賽制大變動，勢必造成更瘋狂的「大谷旋風」。

大谷翔平 天使 大聯盟

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