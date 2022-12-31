MLB／打了15年首度找工作 隆戈利亞1年合約當響尾蛇

打到37歲第一次進入自由市場，隆戈利亞（Evan Longoria）今天傳出以一年合約前進響尾蛇隊，年薪400萬美元、另有100萬美元激勵獎金，球團尚未證實消息。

隆戈利亞生涯效力光芒10年、巨人5年，他在2008年升上大聯盟一個禮拜就獲得6+3年合約「綁定」，總額最少1750萬美元、最多4400萬美元，事後來看對球團是賺爛的投資，光芒在2012年季後再簽妥6年延長合約。

巨人今年季後決定不執行隆戈利亞2023年的1300萬美元選擇權，這位37歲老將打滾大聯盟15年，首度進入自由市場，儘管過去兩季6度進入傷兵名單、合計出賽170場，但過往成績仍讓部分球隊相信他是堪用的三壘選項。

隆戈利亞曾透露，有意再打一、兩年，希望新東家是一支有競爭力的隊伍，今天傳出確定前往響尾蛇，成為他所效力的第3支球隊。