聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／打了15年首度找工作 隆戈利亞1年合約當響尾蛇
打到37歲第一次進入自由市場，隆戈利亞（Evan Longoria）今天傳出以一年合約前進響尾蛇隊，年薪400萬美元、另有100萬美元激勵獎金，球團尚未證實消息。
隆戈利亞生涯效力光芒10年、巨人5年，他在2008年升上大聯盟一個禮拜就獲得6+3年合約「綁定」，總額最少1750萬美元、最多4400萬美元，事後來看對球團是賺爛的投資，光芒在2012年季後再簽妥6年延長合約。
巨人今年季後決定不執行隆戈利亞2023年的1300萬美元選擇權，這位37歲老將打滾大聯盟15年，首度進入自由市場，儘管過去兩季6度進入傷兵名單、合計出賽170場，但過往成績仍讓部分球隊相信他是堪用的三壘選項。
隆戈利亞曾透露，有意再打一、兩年，希望新東家是一支有競爭力的隊伍，今天傳出確定前往響尾蛇，成為他所效力的第3支球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言