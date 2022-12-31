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MLB／大谷翔平第一名票更多沒用 賈吉抱走美聯社大獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉今天再奪得美聯社年度最佳男性運動員，以些微之差擊敗天使隊大谷翔平。 美聯社
賈吉今天再奪得美聯社年度最佳男性運動員，以些微之差擊敗天使隊大谷翔平。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）獎不完，今天再奪得美聯社年度最佳男性運動員，以些微之差擊敗天使隊大谷翔平，得知獲獎消息，賈吉驚呼：「哇！不可思議！」

美聯社年度最佳男性運動員由40位來自全美的體育記者、編輯票選產生，選單有前三名欄位，所公布的表格以總票數排序，賈吉共獲12人寫在第一名、10人填在第二名，7人寫在第三名，合計29票。

大谷翔平則獲15人寫在第一名、三人填在第二名、10人寫在第三名，雖然第一名票更多，但合計28票，以些微差距排在第二，未能蟬聯這座獎項；第三名為NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry），共拿到24票。

美聯社並未說明是否有排名加權，但不管是以總票數計或有排名加權，大谷的分數都不會超過賈吉。

賈吉是洋基隊史第五位拿到這座獎項的選手，前一人為1978年古德瑞（Ron Guidry），而在賈吉之前保有美聯單季最多轟紀錄的馬里斯（Roger Maris），則是1961年的得主。

賈吉對於獲獎表示感激，對於能與來自各領域的傑出運動員們競逐這座獎項深感榮耀，他說：「他們不僅影響各自比賽、體壇，也對社會、文化帶來影響，能與這些偉大運動員相提並論，對我來說是不可思議的榮耀。」

賈吉 大谷翔平 洋基

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