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MLB ／教士休賽季大補強後 不排除將金河成擺上交易桌

聯合新聞網／ 綜合報導
金河成遭教士擺上交易桌。 美聯社
金河成遭教士擺上交易桌。 美聯社

教士在今年休賽季以11年大約網羅紅襪明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），這個簽約後衝擊原先內野中線守備球員，將要上演守位大風吹，根據美媒曝光，教士對於把剛打出生涯年的韓裔游擊手金河成放上談判桌保持開放態度。

原先照教士佈局，明年內野鎮容將由原二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）移防一壘、二壘交給金河成、游擊與三壘當然是簽下大約的波賈茲與馬恰多（Manny Machado），小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則轉戰外野。由於自由市場上的中線防守球員都已找到新東家，還需要補強的球隊只能尋求交易，因此教士也起心動念，打算將今年防守有金手套水準的金河成放上談判桌，尋求換到年輕好手來補強球隊農場。

金河成在這個賽季頂替遭禁賽的小塔提斯，打出打擊率0.251、0.325上壘率，外加11轟及12盜，並且靠著優異防守入圍金手套決選名單，以他的身手必能在別隊獲得先發遊擊，在教士內野人才濟濟下，運用金河成的交易價值來充實農場，不失為兼顧現在與未來的好方法。

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