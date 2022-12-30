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MLB ／為大谷添幫手 美媒曝天使有意洽詢紅襪王牌塞爾

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪隊「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）。 法新社
紅襪隊「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）。 法新社

日前紅襪宣布聽取王牌左投塞爾（Chris Sale）的報價，吸引許多想要補強先發輪值的球隊注意，健康的塞爾絕對是各隊前兩號等級先發投手，並且有著極高的三振率為武器，據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）指出，天使想要補強先發，塞爾現在也可能成為他們雷達探索的目標。

現年33歲的塞爾自2010年於白襪登上大聯盟，並且在2012年起連續六屆入選明星賽，僅花1290局達成生涯1500次三振也是大聯盟紀錄，僅管生涯未獲塞揚獎，但自2012-2017年，他得票數都維持前六。

塞爾是在2016年季中被交易至紅襪，並在2018年幫助紅襪奪冠，進而於2019年簽下5年1.45億美元延長合約，不過近年飽受傷病困擾，2020年接受TJ手術整季報銷，去年也只投了9場，今年球季更是因為一連串傷勢，整季只出賽2場，因此也讓紅襪萌生交易念頭。

天使在休賽季先發輪值，僅透過自由市場簽下剛繳出生涯年的安德森（Tyler Anderson），搭配本賽季也有塞揚等級的大谷翔平，若能成功交易來塞爾，將能夠幫助球隊爭取睽違9年季後賽，以及一搏奪冠機會。

手術 紐約

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