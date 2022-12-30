快訊

高雄大寮行刑槍擊案 凶嫌黑仔陳屍山區墓園

OPEN將你要去哪！7-ELEVEN趁熱推「飛翔紀念版」icash、小抱枕

晴光商圈掃街 吳怡農妻顏采薇首現身陪同　

MLB ／南韓工具人朴孝俊好慘 休季期間竟3度遭DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
朴孝俊休賽季3度遭DFA。 路透
朴孝俊休賽季3度遭DFA。 路透

現年26歲的韓籍野手朴孝俊在這個休賽季可以說是十分不順遂，昨日遭勇士指定轉讓（DFA)後，已經是在這休賽季的第三次遭到球隊DFA了。

朴孝俊在球季結束後先遭到海盜DFA，隨後紅襪以一名小聯盟投手將他交易過來，不過不到一個月紅襪又將他DFA；接著勇士以一名未來指定選手向紅襪將他換來，不過勇士現在又為了清出陣中空間選擇將他DFA，短短幾個月被指定讓渡3次，這個休賽季對他來說實在是時運不濟。

回顧朴孝俊旅美生涯，是在2014年與洋基簽約，2021年7月成功登上大聯盟後就被交易至海盜，今年賽季留下打擊率0.216、11安、2轟，攻擊指數0.649，不過大部分時間都在小聯盟度過。雖然打擊較難為球隊做出貢獻，但他今年賽季守過二壘、三壘、遊擊以及右外野，是能負擔多守位的工具人，就看有沒有球隊能讓他延續大聯盟生涯。

指數

相關新聞

MLB／曼尼50歲高齡堅稱還能打 球迷標記紅襪供參

50歲的昔日重砲曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramírez），歐吉桑的外型底下，拿起球棒來還是有兩把刷子，近日媒體曝光他...

MLB ／為大谷添幫手 美媒曝天使有意洽詢紅襪王牌塞爾

日前紅襪宣布聽取王牌左投塞爾（Chris Sale）的報價，吸引許多想要補強先發輪值的球隊注意，健康的塞爾絕對是各隊前兩號等級先發投手，並且有著極高的三振率為武器，據《紐約郵報》記者海曼（Jon He

MLB ／南韓工具人朴孝俊好慘 休季期間竟3度遭DFA

現年26歲的韓籍野手朴孝俊在這個休賽季可以說是十分不順遂，昨日遭勇士指定轉讓（DFA)後，已經是在這休賽季的第三次遭到球隊DFA了。 朴孝俊在球季結束後先遭到海盜DFA，隨後紅襪以一名小聯盟投手

MLB ／明年奪冠率僅1%！ 美媒點評擁雙MVP的天使翻身關鍵

又經歷一個不如意的賽季後，洛杉磯天使休賽季積極補強，希望能夠靠連續兩年繳出MVP身手的大谷翔平，以及三屆MVP、每年表現都十分穩定的楚奧特（Mike Trout），能夠帶隊打進睽違9年的季後賽。不過近

MLB／今年只投6場就開刀 柳賢振合約年拚7月復出

藍鳥隊韓籍左投柳賢振今年因季中進行韌帶置換手術（Tommy John）提前報銷，今天提前返美，目標是明年7月重返投手丘，...

MLB／沒留下伊瓦迪 紅襪1年1000萬美元簽下克魯柏

隨著伊瓦迪（Nathan Eovaldi）成為自由球員後轉戰遊騎兵隊，紅襪隊也趕緊進行先發補強，今天傳出與前塞揚獎投手克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。