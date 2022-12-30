MLB ／南韓工具人朴孝俊好慘 休季期間竟3度遭DFA

現年26歲的韓籍野手朴孝俊在這個休賽季可以說是十分不順遂，昨日遭勇士指定轉讓（DFA)後，已經是在這休賽季的第三次遭到球隊DFA了。

朴孝俊在球季結束後先遭到海盜DFA，隨後紅襪以一名小聯盟投手將他交易過來，不過不到一個月紅襪又將他DFA；接著勇士以一名未來指定選手向紅襪將他換來，不過勇士現在又為了清出陣中空間選擇將他DFA，短短幾個月被指定讓渡3次，這個休賽季對他來說實在是時運不濟。

回顧朴孝俊旅美生涯，是在2014年與洋基簽約，2021年7月成功登上大聯盟後就被交易至海盜，今年賽季留下打擊率0.216、11安、2轟，攻擊指數0.649，不過大部分時間都在小聯盟度過。雖然打擊較難為球隊做出貢獻，但他今年賽季守過二壘、三壘、遊擊以及右外野，是能負擔多守位的工具人，就看有沒有球隊能讓他延續大聯盟生涯。