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MLB／曼尼50歲高齡堅稱還能打 球迷標記紅襪供參

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
近日媒體曝光曼尼的練打影片，依然頗具架勢，而他也宣稱自己還能打。 路透社
近日媒體曝光曼尼的練打影片，依然頗具架勢，而他也宣稱自己還能打。 路透社

50歲的昔日重砲曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramírez），歐吉桑的外型底下，拿起球棒來還是有兩把刷子，近日媒體曝光他的練打影片，依然頗具架勢，而曼尼也宣稱自己還能打。

記者高梅茲（Hector Gomez）分享兩段曼尼的練打影片，留言寫著：「曼尼說，50歲的他還能在大聯盟打擊，他依然在尋求一紙合約。」

這段影片掀起熱議，許多球迷留言真的相信他還能打，多數都藉此揶揄明年球季陣容堪慮的紅襪，「布隆（Chaim Bloom，紅襪總管）應該會想簽。」「＠RedSox，要給他一年合約嗎？」「我知道有一支球隊在找DH」「50歲的曼尼應該可以排在紅襪現在的第二強打，真希望我是在開玩笑」，也有人標記國民，「你們的2023年DH來了」。

曼尼大聯盟生涯累積555轟，前一次在大聯盟出賽已是2011年，接下來陸續於台灣、多明尼加、日本獨立聯盟、澳洲打球，也曾擔任教練職。

曼尼 大聯盟 紅襪

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