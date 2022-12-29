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MLB／今年只投6場就開刀 柳賢振合約年拚7月復出

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
柳賢振。 美聯社
柳賢振。 美聯社

藍鳥隊韓籍左投柳賢振今年因季中進行韌帶置換手術（Tommy John）提前報銷，今天提前返美，目標是明年7月重返投手丘，他說：「目前都有照進度。」

根據「韓聯社」報導，柳賢振過去都是在1月才會返回美國，但今年休賽季他只在南韓待了約1個月時間，就提早離開，明年季將是他與藍鳥隊4年、8000萬美元（約台幣24億元）合約的最後一年，就算照計畫復出，也只剩幾個月時間證明自由市場價值。

柳賢振在搭機前接受媒體訪問時表示，他還沒想過自由球員的事，現在只專注復健，「回國前我曾徵詢過醫生，目前（復健）有照進度，照這樣的速率，我應該可以在明星賽後復出，我想應該會在6月開始復健賽，我會盡力在7月回到球場。」

柳賢振今年球季僅先發6場，拿下2勝0敗、防禦率5.67，接著就因開刀中斷，回到南韓後他平均1周訓練6天，最近已經開始10公尺距離的傳接球，他說：「我只想趕快回到球場，然後繳出好表現，除此之外沒有其他念頭。」

柳賢振 藍鳥 明星賽

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