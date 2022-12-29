聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今年只投6場就開刀 柳賢振合約年拚7月復出
藍鳥隊韓籍左投柳賢振今年因季中進行韌帶置換手術（Tommy John）提前報銷，今天提前返美，目標是明年7月重返投手丘，他說：「目前都有照進度。」
根據「韓聯社」報導，柳賢振過去都是在1月才會返回美國，但今年休賽季他只在南韓待了約1個月時間，就提早離開，明年季將是他與藍鳥隊4年、8000萬美元（約台幣24億元）合約的最後一年，就算照計畫復出，也只剩幾個月時間證明自由市場價值。
柳賢振在搭機前接受媒體訪問時表示，他還沒想過自由球員的事，現在只專注復健，「回國前我曾徵詢過醫生，目前（復健）有照進度，照這樣的速率，我應該可以在明星賽後復出，我想應該會在6月開始復健賽，我會盡力在7月回到球場。」
柳賢振今年球季僅先發6場，拿下2勝0敗、防禦率5.67，接著就因開刀中斷，回到南韓後他平均1周訓練6天，最近已經開始10公尺距離的傳接球，他說：「我只想趕快回到球場，然後繳出好表現，除此之外沒有其他念頭。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言