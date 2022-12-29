MLB／沒留下伊瓦迪 紅襪1年1000萬美元簽下克魯柏

隨著伊瓦迪（Nathan Eovaldi）成為自由球員後轉戰遊騎兵隊，紅襪隊也趕緊進行先發補強，今天傳出與前塞揚獎投手克魯柏（Corey Kluber）簽下1年、1000萬美元合約（約新台幣3.09億），外帶2024年球隊選擇權。

36歲的克魯柏曾經拿過兩屆塞揚獎，今年球季在光芒隊先發31場，戰績是10勝10敗，防禦率4.34，164局投出139次三振，僅21次四壞保送，三振保送比是美聯第二佳。

在克魯柏加入後，將與塞爾（Chris Sale）、皮維塔（Nick Pivetta）共組紅襪隊先發輪值，而以往後援為主的惠特洛克（Garrett Whitlock）、豪克（Tanner Houck）以及新秀貝約（Brayan Bello）都將加入爭取先發的行列。

克魯柏在2014到2018年效力印第安人隊時，是當時最好的投手之一，這5年都有單季200局的優異成果，然而2019到2021年陸續轉戰遊騎兵、洋基隊，這3年合計僅投116.2局，直到今年才在光芒隊證明，油箱裡還有油。