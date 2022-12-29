MLB／沒留下伊瓦迪 紅襪1年1000萬美元簽下克魯柏
隨著伊瓦迪（Nathan Eovaldi）成為自由球員後轉戰遊騎兵隊，紅襪隊也趕緊進行先發補強，今天傳出與前塞揚獎投手克魯柏（Corey Kluber）簽下1年、1000萬美元合約（約新台幣3.09億），外帶2024年球隊選擇權。
36歲的克魯柏曾經拿過兩屆塞揚獎，今年球季在光芒隊先發31場，戰績是10勝10敗，防禦率4.34，164局投出139次三振，僅21次四壞保送，三振保送比是美聯第二佳。
在克魯柏加入後，將與塞爾（Chris Sale）、皮維塔（Nick Pivetta）共組紅襪隊先發輪值，而以往後援為主的惠特洛克（Garrett Whitlock）、豪克（Tanner Houck）以及新秀貝約（Brayan Bello）都將加入爭取先發的行列。
克魯柏在2014到2018年效力印第安人隊時，是當時最好的投手之一，這5年都有單季200局的優異成果，然而2019到2021年陸續轉戰遊騎兵、洋基隊，這3年合計僅投116.2局，直到今年才在光芒隊證明，油箱裡還有油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言