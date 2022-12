MLB／巨人簽下左投太勒 羅傑斯雙胞胎同隊史上第四次

巨人隊今天宣布投手太勒羅傑斯(Taylor Rogers)的加盟,雙方簽下3年、3300萬美元(約台幣10.2億元)合約,這筆補強讓他與弟弟泰勒羅傑斯(Tyler Rogers)成為隊友,誕生出大聯盟史上第四組雙胞胎同隊組合。

太勒羅傑斯在2021年效力雙城隊時入選過明星賽,今年球季轉到教士與釀酒人隊,合計66場出賽拿下31次救援成功、4勝8敗,防禦率4.76,巨人隊與他簽下3年合約,明年球季年薪為900萬美元,接下來2024、2025年都是1200萬美元。

羅傑斯雙胞胎兄弟曾同場登板對決過。 美聯社

羅傑斯雙胞胎兄弟曾在今年4月12日同場登板,當時太勒還效力於教士隊,與巨人隊的泰勒都是後援投手,兩人締造大聯盟史上第二次雙胞胎同場投球,但是第一次在不同隊伍。

這個畫面短時間不會重現,今天起兩人要並肩作戰,聯盟過去有過三對雙胞胎效力同一支隊伍,運動家隊的荷西與奧茲肯塞柯兄弟(Jose and Ozzie Canseco,1990年)、海盜隊的艾迪與強尼歐布萊恩(Eddie and Johnny O'Brien,1953, 55-58年)、勇士隊喬伊與瑞德夏農(Joe and Red Shannon,1915年),羅傑斯雙胞胎加入他們的行列。

兩人雖然是雙胞胎,還曾出現過泰勒在場上投球、太勒場邊觀戰嚇到球迷的趣事,但是站上投手丘差異就很大,太勒是左投且走剛猛速球派,泰勒則是右手低肩側投型投手。