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MLB／巨人簽下左投太勒 羅傑斯雙胞胎同隊史上第四次
巨人隊今天宣布投手太勒羅傑斯（Taylor Rogers）的加盟，雙方簽下3年、3300萬美元（約台幣10.2億元）合約，這筆補強讓他與弟弟泰勒羅傑斯（Tyler Rogers）成為隊友，誕生出大聯盟史上第四組雙胞胎同隊組合。
太勒羅傑斯在2021年效力雙城隊時入選過明星賽，今年球季轉到教士與釀酒人隊，合計66場出賽拿下31次救援成功、4勝8敗，防禦率4.76，巨人隊與他簽下3年合約，明年球季年薪為900萬美元，接下來2024、2025年都是1200萬美元。
羅傑斯雙胞胎兄弟曾在今年4月12日同場登板，當時太勒還效力於教士隊，與巨人隊的泰勒都是後援投手，兩人締造大聯盟史上第二次雙胞胎同場投球，但是第一次在不同隊伍。
這個畫面短時間不會重現，今天起兩人要並肩作戰，聯盟過去有過三對雙胞胎效力同一支隊伍，運動家隊的荷西與奧茲肯塞柯兄弟（Jose and Ozzie Canseco，1990年）、海盜隊的艾迪與強尼歐布萊恩（Eddie and Johnny O'Brien，1953, 55-58年）、勇士隊喬伊與瑞德夏農（Joe and Red Shannon，1915年），羅傑斯雙胞胎加入他們的行列。
兩人雖然是雙胞胎，還曾出現過泰勒在場上投球、太勒場邊觀戰嚇到球迷的趣事，但是站上投手丘差異就很大，太勒是左投且走剛猛速球派，泰勒則是右手低肩側投型投手。
Another Rogers in the neighborhood 👯♂️ pic.twitter.com/kkiPcPRX1p— SFGiants (@SFGiants) 2022年12月28日
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