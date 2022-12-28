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MLB／勇士又一筆延長合約！6年7300萬美元綁定金手套捕手

聯合新聞網／ 綜合報導
墨菲今年賽季效力運動家，季後被交易至勇士。 路透社
墨菲今年賽季效力運動家，季後被交易至勇士。 路透社

勇士日前向運動家交易來捕手墨菲（Sean Murphy），如今馬上奉上6年7300萬美元（約新台幣22.6億），與墨菲達成延長合約協議。根據《ESPN》指出，墨菲這筆合約2023年薪為400萬美元、2024後年為900萬、2025至2028年平均為1500萬，2029年則有1500萬的球隊選擇權。

28歲的墨菲2019年登上大聯盟，去年拿下生涯首座金手套獎，本季則繳出打擊率2成50、18轟、66分打點的優異成績。

續約墨菲的動作，很符合勇士近年的建隊方式，提前與年輕球員達成延長合約協議，避免球員多年後進入自由球員市場（FA），而不是在FA花大錢採購。

目前勇士已簽下7張長度至少6年的延長合約，包括一壘手歐森（Matt Olson，2030年到期）、二壘手奧比斯（Ozzie Albies，2027年）、三壘手萊利（Austin Riley，2033年）、外野手哈里斯（Michael Harris II，2032年）、亞古納（Ronald Acuna Jr.，2028年）以及投手史泰德（Spencer Strider，2029年）。

另外，今年登上大聯盟的21歲游擊大物葛里森（Vaughn Grissom），合約也還有6年控制權，27歲的國聯勝投王萊特（Kyle Wright）也要到2026年才會成為自由球員。

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