快訊

斑馬線快走完 目睹妻兒遭輾斃！外籍夫淚控公車：速度真的很快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／ESPN預測明年戰力 大都會奪冠率18%排第1、天使1%

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使季後雖然有不少補強動作，但ESPN預測明年季後賽機率只有31%，奪冠率更只有1%，這樣真的能續留大谷嗎？ 路透社
天使季後雖然有不少補強動作，但ESPN預測明年季後賽機率只有31%，奪冠率更只有1%，這樣真的能續留大谷嗎？ 路透社

大聯盟今年大咖自由球員大致底定，「ESPN」針對各隊現有戰力進行評比，季後大灑幣的大都會隊衝上第一，奪冠機率提升6.8%，來到18%的全大聯盟最高，紅人、洛磯、國民不僅奪冠率0%，連季後賽機率也是0%。

專欄作家杜利多（Bradford Doolittle）根據「Fangraphs」對球員預測的Steamer作為比較基準，加入自己預估的出賽時間，並進行1萬次的2023年模擬賽季測試，並根據勝場數進行排名，也順勢預測季後賽機率、奪冠率等不同數據。

積極補強的大都會隊被預測能夠拿下102.8勝排名第一，進入季後賽機率高達98%、奪冠率18%，變數是與柯瑞亞（Carlos Correa）的合約，雙方因體檢報告尚未定案，但已經先列入戰力計算。

教士隊99.9勝排名第二，季後賽機率96%、奪冠率14%，接著依序是第三名洋基隊99.4勝，季後賽機率96%、奪冠率16%，第四名勇士隊99.2勝，季後賽機率96%、奪冠率11%，第五名光芒隊94.4勝，季後賽機率88%、奪冠率8%。

衛冕軍太空人以93.2勝排在第六、進入季後賽機率84%、奪冠機率8%；道奇隊休賽季動作較少，補強積極度排第25，戰力提升度更排在墊底的30名，不過還是預測能取得89.7勝，排在第9。

擁有大谷翔平的天使隊今年季後補強積極度排第6、戰力提升排第7，不過新球季預測拿下81勝只排在第15名的中段班，季後賽機率31%、奪冠率1%。

紅人隊被預測僅能拿下60勝、排名墊底，不過跟他一樣季後賽與奪冠機率皆是0%的，還有61.8勝的洛磯（第29名）、62.4勝的國民隊（第28名）。

大都會 國民 大聯盟

延伸閱讀

MLB／等不到收件人的耶誕禮？柯瑞亞合約完成機率剩55%

MLB／耶誕禮物遲到？大都會也對柯瑞亞同個傷勢有疑慮

MLB／巨人對柯瑞亞體檢哪裡有疑慮？波拉斯透露端倪

MLB／巨人被攔胡？美媒爆：柯瑞亞與大都會簽約

相關新聞

MLB／天使沒搶到…遊騎兵2年3400萬美元簽下伊瓦迪

有超過5支球隊爭取的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）最終選擇了遊騎兵隊，根據大聯盟官網，雙方簽下2年、3400萬美...

MLB／42歲希爾與海盜簽一年約 明年當現役最老球員

左投希爾（Rich Hill）明年3月將滿43歲，還沒有要輕易言退，今天傳出與海盜簽下1年800萬美元合約，是他待過的第...

MLB／ESPN預測明年戰力 大都會奪冠率18%排第1、天使1%

大聯盟今年大咖自由球員大致底定，「ESPN」針對各隊現有戰力進行評比，季後大灑幣的大都會隊衝上第一，奪冠機率提升6.8%...

MLB／19年生涯第12隊 棒球浪人希爾一年約轉戰海盜

傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）退休後，42歲左投希爾（Rich Hill）成為大聯盟最年長的球員，今天他與海盜簽下1年800萬美元（約新台幣2.6億）合約，即將迎來生涯第19個賽季，海盜

MLB／等不到收件人的耶誕禮？柯瑞亞合約完成機率剩55%

柯瑞亞（Carlos Correa）經歷兩度體檢未過，目前合約懸而未決，「紐約郵報」引述消息指出，他與大都會隊之間仍完成...

MLB／不參加經典賽 韓投柳賢振提前一個月赴美進行復健

據南韓媒體今天報導，經紀公司發布消息指出效命藍鳥隊柳賢振結束短暫返韓行程後，將29日出發前往美國展開為大聯盟新球季準備工作。由於他因手肘手術復健，無緣為南韓參加經典賽下，讓他專心進行手肘復原的工作，預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。