MLB／19年生涯第12隊 棒球浪人希爾一年約轉戰海盜

傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）退休後，42歲左投希爾（Rich Hill）成為大聯盟最年長的球員，今天他與海盜簽下1年800萬美元（約新台幣2.6億）合約，即將迎來生涯第19個賽季，海盜也是他效力的第12支球隊。

過去傷病史豐富的希爾，最近2年在大聯盟先發57場，表現也相當穩定。今年賽季他效力紅襪，先發26場，主投124.1局，防禦率4.27，儘管直球均速僅剩88.5英里，但還是能靠優異的曲球及經驗解決打者。

希爾是一名棒球浪人，2005年在小熊展開職業生涯，陸續效力過金鶯、紅襪、守護者、天使、洋基，2015年曾一度轉戰獨立聯盟，隨後又重返紅襪。2016年加盟運動家表現出色，於是被交易至道奇，之後為道奇效力4個賽季。2020年轉戰雙城，2021年效力光芒季中被交易至大都會，今年則第三度重返紅襪。

希爾職業生涯18季，出賽350場，221次先發，戰績為82勝59敗。總計主投1259局，送出1294次三振，防禦率3.85。下賽季他將成為自2010年以來，大聯盟第3年長的投手，前兩名分別是2018年的柯隆（Bartolo Colon）45歲121天、2013年的李維拉（Mariano Rivera）43歲301天。