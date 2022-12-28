MLB／天使沒搶到…遊騎兵2年3400萬美元簽下伊瓦迪

有超過5支球隊爭取的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）最終選擇了遊騎兵隊，根據大聯盟官網，雙方簽下2年、3400萬美元（約台幣10.5億）合約，附帶第三年有條件式的球員選項，另外還有激勵獎金，只待體檢通過。

伊瓦迪去年雖然因受傷關係，僅先發20場，但成績6勝3敗、防禦率3.87、被上壘率1.24依舊亮眼，季後雖然未獲紅襪隊續約，但也吸引多支球隊關注，其中包括正在尋找先發輪值補強的天使隊。

如今伊瓦迪將加入遊騎兵隊，加上前大都會投手狄葛隆（Jacob deGrom）、交易來的歐多瑞齊（Jake Odorizzi），遊騎兵隊在這個休賽季先發輪值獲得補強。

伊瓦迪從2008年選秀會加盟道奇隊，2011年升上大聯盟，不過隔年季中被交易到馬林魚隊，到2015年轉戰洋基隊交出單季14勝3敗的好表現，然而2017年因韌帶重建手術報銷。

2018年伊瓦迪從光芒轉戰紅襪隊後，漸漸找回身手，2021年更以11勝9敗，防禦率3.75的成績，首度入選明星賽，並在該年塞揚獎票選排名第四。