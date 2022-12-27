日職／山本由伸年薪6.5億日圓破隊史 放眼大聯盟

歐力士隊強投山本由伸薪水確定破隊史紀錄，今天完成談薪的他，新球季年薪6億5000萬日圓（約台幣1.5億元），改寫金子千尋2018年的6億日圓。

山本由伸本季先發26場，拿下15勝5敗、防禦率1.68、205次三振，連兩年取得投手四冠王、澤村賞，早已被認可是當今日職第一強投，在談約上也獲得球團肯定，推定年薪從今年的3億7000萬日圓調整為明年的6億5000萬日圓，獲得大幅加薪2億8000萬日圓。

山本由伸表示，「對我來說，能幫球隊贏得勝利是最重要的，能獲得這麼好的評價真的是很感謝。」

目前已完成議約的球員中，原以軟銀隊柳田悠岐的6億2000萬日圓為最高薪，山本由伸以6億5000萬日圓躍居第一，他也是史上第七位年薪達到6億日圓的投手；此外，他在生涯第七年達到6億日圓級，則是日職史上第二快，僅次於養樂多隊村上宗隆的六年。

山本由伸去年談薪後的記者會上，被問到來年挑戰大聯盟的話題，當時透露有與球團聊到未來的事，但沒有任何具體決定；今天也再度被問到相關話題，他也坦言：「那是最棒的舞台，我一直都很期待。」今年也與球團聊到此事，歐力士抱持開放態度，「就像吉田正尚那樣，也不一定是壞事。」